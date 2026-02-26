Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

33-aastane Fialkova on jõudnud karjääri jooksul kümme korda individuaalselt MK-sarja pjedestaalile, aga mitte kordagi selle kõrgeimale astmele.

Tema kõige edukam hooaeg oli 2018/2019, mil poodiumikohti kogunes tervelt kuus ning lõpetas tavadistantside arvestuses MK-sarja teise ja ühisstardist sõitude arvestuses kolmanda kohaga.

Samas tiitlivõistluste medaliteni Fialkova ei jõudnud: olümpiamängudelt jäi parimaks 2018. aastal PyeongChangis teenitud viies koht tavadistantsil. Milano Cortina olümpial tegi ta parima stardi jälitussõidus, kus tõusis võrreldes sprindiga lausa 30 positsiooni ja lõpetas kümnendana.

Fialkova lõpetamisest teatas Slovakkia laskesuusaliit. "Paulina, me kõik lootsime, et see päev tuleb veidi kaugemas tulevikus ja sa pakud meile rõõmu pisut kauem," kirjutati ühismeedias.

"Täna oleme kurvad, aga täname sind kõigi imeliste sportlike hetkede eest, mida saime sinuga kogeda. Täname sind vankumatu sihikindluse ja ületamatu võitlusvaimu, inspiratsiooni ja kõige eest, mida meie laskesuusatamisele tõid."