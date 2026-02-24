X!

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

Milano Cortina olümpiamängude viimasel stardil katkestanud Itaalia laskesuusataja Tommaso Giacomel käis südameprotseduuril ja taastub sellest hetkel haiglas.

Laskesuusatamise MK-sarjas tänavusel hooajal häid etteasteid näidanud Giacomeli võistlused kodusel olümpial ei õnnestunud. Ühisstardist sõidus oli ta kahe tiiru järel küll juhtimas, aga astus seejärel tervislikel põhjustel kõrvale.

Teisipäeval avaldas Itaalia suusaliit, et sportlasele tehti Milanos asuvas Galeazzi haiglas mitmeid uuringuid: kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia ja koormustest näitasid kõik normaalseid tulemusi.

Järgnevalt viidi läbi aga elektriofüsioloogiline uuring, mis paljastas sportlase südamekodade elektriliste impulsside juhtivushäire, mispeale viidi läbi südameablatsiooni nimeline protseduur. Suusaliidu teatel kulges see edukalt ja itaallane peaks neljapäeval haiglast koju saama.

Kaks nädalat hiljem tehakse Giacomelile veel täiendavad kontrollid. Kui testid annavad rahuldava tulemuse, pääseb ta tagasi treeningutele, aga Kontiolahti MK-etapist tuleb kindlasti loobuda. Kas Giacomel võistleb Otepääl ja viimasel etapil Oslos, pole veel teada.

Itaalia koondise esinumber on käimasoleval hooajal kogunud 797 punkti ja tegemist on liider Eric Perrot' (Prantsusmaa, 834) lähima jälitajaga. Kolmandat kohta hoiab 668 punktiga rootslane Sebastian Samuelsson.

