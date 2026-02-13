Laine suurslaalomi eel: tahan lihtsalt võimalikult kiiresti suusatada

"Ei ole väga keeruline mägi. Kiiruslaskujatele on see küll üks raskemaid ja ohtlikumaid ja hullemaid võistlusi, aga meil päris nii ei ole," rääkis Laine võistluse eelõhtul ERR-ile.

"Võrreldes muude MK-ga, kus sõidame, siis see on pigem lihtsamas kategoorias. Aga väga huvitav oli: pool rada lihtsalt kaldub paremale ja kogu aeg ära ehk kõik vasakule pöörded on pikad ja paremale on lühikesed pöörded. Huvitav oli ka see, et raja esimene pool ja esimene järsk osa oli jäine ja ülejäänud rada oli väga agressiivne ja pigem nagu pehme," iseloomustas Laine võistlusnõlva.

"Õhtul räägin ka veel hooldemehega läbi, et kuidas me asjad teeme, et suusad oleksid võimalikud head raja mõlema poole jaoks. Et oleks grip'i ka raja alguses, aga et kant poleks ka liiga terav raja lõpus," lisas ta.

Laine sõnul oleks tema eesmärk laupäeval lihtsalt kiiresti suusatada. "Ma ei ole nüüd kaks kuud korralikult seda tunnet saanud, et ma oleksin tõesti kiire ja liiguksin enda piiride peal. See on lihtsalt teistsugune tunne, mis mul on viimased kaks kuud olnud. Tahaks seda tunnet taga ajada, et ma tunnen, et ma olen kiire. Et ma võtan riske, et ma annan endast kõik. Tahaks lihtsalt võimalikult kiiresti suusatada."

Otseülekanne meeste suurslaalomi esimesest sõidust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis laupäeval kell 10.55.