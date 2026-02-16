X!

Tormis Laine õde: isegi telekat on keeruline tööle panna

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

ERR-i spordireporter Debora Saarnak püüdis Milano Cortina taliolümpial mäesuusatajate võistluspaigas Bormios kinni Tormis Laine ja tema õe Tuule, et uurida esimesi olümpiamuljeid.

Mäesuusataja Tormis Laine võistleb taliolümpiamängudel kolmandat korda, kuid esimest korda on talle läinud kaasa elama lähedased. "Kahjuks ma väga tihti ei satu Tormise võistlustele kaasa elama. Eelmisel korral käisin eelmisel talvel Gurglis MK-etapil vaatamas," rääkis Tuule Laine. "Esimene olümpia on seni väga meeldinud. Väga äge on! Sportlased on rääkinud, et meenutab pigem MK-sarja võistlust, aga ikkagi on väga lahe!".

Lähedaste toetus on Tormis Lainele väga tähtis, aga samas mäesuusatamisest pereringis ei räägita. "Perega on tore pigem muid teemasid arutada. See on hea vaheldus spordile. Kui Tuulet näen, siis on tore uurida, kuidas temal läheb. Me väga tihti ei näe üksteist. Ainult suvel, kui Eestis olen, siis näeme palju. Nüüd on sedavõrd rohkem tore, et ta olümpiale tuli. See on väga südantsoojendav," ütles Tormis.

Kuigi Tuule on ka mäesuusatamisega tegelenud, siis sellele vaatamata tema Tormise võistlusi rahuliku südamega vaadata ei suuda. "Isegi telekat on keeruline tööle panna. Kui olin [olümpial] raja ääres, siis oli päris õudne," muljetas ta.

"Ma ise ennast suureks eksperdiks ei pea. Olen mäesuusatamisega tegelenud, aga ekspert kindlast ei ole," ütles Tuule. "Mina just lõikaks vahele ja ütleks, et ta teab väga hästi," märkis Tormis. "Võib-olla saabaste peensusi ta ei tea, aga muidu saab väga hästi aru, mis toimub, millest probleemid tekivad ja millised on kordaminekud," lisas vend.

Toimetaja: Henrik Laever

