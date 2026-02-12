X!

Selevko treener vabakava eel: loodetavasti on kohtunikud helded

Iluuisutaja Aleksandr Selevko alustas Milano Cortina olümpial oma lühikava hästi, aga kukkus seejärel ja jäi tähtsatest punktidest ilma. Tunamullune EM-hõbe suutis kukkumisele vaatamata siiski 82,02 punkti koguda ja pääses sellega vabakavale.

Selevko alustas oma lühikava suurepärase neljase toe loop'iga ja lisas sellele veel kolmekordse axel'i, aga kukkus siis kolmesel lutz'il ja kaotas sellega kaskaadi. 24-aastane uisutaja tegi oma kava kenasti lõpuni ja sai 82,02 punktiga vabakavale, aga ilma kukkumiseta oleks ta tõenäoliselt 90 punkti piiri alistanud.

Treener Olga Ganicheva ütles ERR-ile, et oli pettunud. "Ta oli valmis, et teha täiuslik sooritus, aga me ei tea, mis juhtus. Ta tegi kaks keerulist hüpet ja püüdis olla täiuslik, aga..." sõnas Ganicheva. "Liiga enesekindel või liiga ettevaatlik. Mõeldes, et tahab hästi ja puhtalt teha. Sest ta teab, et kui teeb kava hästi, võib teenida umbes 95 punkti, ta oleks esiviisikus."

"Ta jäi kogu kaskaadist ilma, see on rohkem kui kümme punkti. Ta jäi sellest täielikult ilma. Aga jah, me usume temasse, näeme iga päev, kuidas ta teeb puhta, täiusliku kava. Iga päev!" lisas juhendaja.

Vabakavale pääses 24 parimat, Selevko läheb vabakavale vastu 18. kohalt. Samas on vahed võrdlemisi väikesed ning vahe näiteks kaheksandal kohal jätkava Andrew Torgasheviga (88,94 p) on veidi vähem kui seitse punkti.

"Ütlesin ka talle – Saša, sul pole nüüd midagi kaotada, pead olema vihane ja selle puhtalt ära tegema, ära karda vigu teha. Sest mis veel? Midagi pole ju kaotada," ütles Ganicheva. "Iluuisutamises on see keeruline, et kui lühikava läheb kehvasti, pead vabakava uisutama esimeses grupis ja see mõjutab teist hinnet."

"See on natuke ebaaus, aga selline on iluuisutamine. Ära siis ole esimeses grupis!" lisas treener. "Mida grupp edasi, seda suurem on teine hinne. Aga kui oled Selevko, tal on hea maine ja teatakse, et ta on suurepärane uisutaja, nii et kui ta teeb hea kava, siis loodetavasti on kohtunikud helded."

Meesüksiksõitjad esitavad oma vabakava reede õhtul, ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

