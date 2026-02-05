Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega

Eesti uisuliidu president Maire Arm viibib olümpiamängudel esimest korda ja loodab, et meie sportlased teevad oma paremad esitused just viie rõnga all.

"Mina olen esimest korda ja see on mulle ka uus. Püüan siin kohaneda, harjuda, vaadata ringi, kus miski on. Saame hakkama!" muigas ta intervjuus ERR-ile. "Areeni atmosfäär on väga ilus ja meeleolukas. On LED-ekraane, värve, olümpiameeleolu. Väga kõrgel tasemel."

Alaliidu presidendina vaatab Arm ennekõike korraldust. "Kuna olen esimest korda, siis on siin väga palju asju, mida vaatan suurte silmadega. Kuidas on asjad paigas. Lihtsalt inimesena... see on igaühe unistus. Samamoodi nagu sportlasel on ka spordiametnikul unistus olümpial osaleda."

Eesti uisuliidu sportlastest teevad olümpial kaasa iluuisutajad Niina Petrõkina ja Aleksandr Selevko ning kiiruisutaja Marten Liiv. "Meie sportlased tahavad esitada oma paremad esitused," lausus Arm.

"Selleks on ju valmistutud ja vaeva nähtud. Juba siia pääsemine... Aga meie sportlased on kõrgel tasemel ja ma loodan, et nad saavad teha siin oma sellised esitused, millega nad ise rahule jäävad."

Reedel toimub olümpiamängude avatseremoonia, mis peetakse korraga mitmes erinevas olümpiapaigas. Milanos on Eestil neli kohta, kindlasti lähevad marssima lipukandja Liiv ja Selevko. Ülejäänud kohad pole veel jaotatud.