Liivi esimesed muljed Milanost: näiteks kaja vajab natuke harjumist

Milano Cortina taliolümpiamängude eel on Eesti uisutajad juba paar päeva oludega kohanenud. Kiiruisutaja Marten Liiv ja iluuisutaja Aleksandr Selevko on esimeste treeningute järel positiivselt meelestatud.

Iluuisutajad võistlevad Assago Mediolanum Forumil, mis on koduks Milano Olimpia korvpallimeeskonnale. Omal ajal on selles saalis kodumänge pidanud ka Kristjan Kangur ja 2022. aastal mängis Eesti seal korvpalli EM-i finaalturniiril.

Kuna iluuisutajad jagavad areeni lühiraja kiiruisutajatega, sai Selevko laupäeval oma vabakava läbi teha halli kõrvale telki rajatud soojendusväljakul. Laupäeva õhtul proovis ta kavad läbi juba peaareenil. Seejuures on Selevko üks vähestest meesüksiksõitjatest, kellel avaneb võimalus enne 6. veebruaril algavat võistkonnavõistlust oludega tutvuda.

"Peaareenil oli eriti vinge trenni teha. Jää oli veidi teistsugune, kui ma harjunud olen, kuid sellega harjub kiiresti. Tunnen end väga mugavalt ja usun, et suudan siin anda oma parima," ütles 10. veebruaril lühikava esitav Selevko.

Kiiruisutaja Liiv, kes võistleb juba kolmandatel olümpiamängudel, saabus olümpialinna reedel. "Esimene treening läks üllatavalt hästi. Kui vaadata jääd, siis kindlasti on see siin teistsugune kui muudel uisuradadel," iseloomustas Liiv Milano loodeossa Rho messihalli ehitatud areeni.

Kuna Milano Cortina olümpia korraldajatele oli oluline keskkonnasõbralik lahendus ega soovitud uut kiiruisuhalli ehitada, muudeti kogu ala nn külmaks hooneks. See tähendab, et sinna paigaldati kilomeetrite viisi külmatorusid, milles olev jahutusvedelik hoiab pinna temperatuuri kogu aja –8 kuni –10 kraadi juures.

Seejärel valati erinevates etappides põrandale vett, millest kujunes kokku umbes 3–5 sentimeetri paksune võistlusjää. Jää on küll ühtlane, kuid vajab veidi harjumist. "Näiteks kaja, kui me stardime või uisutame, on teistsugune. See vajab natuke harjumist, aga arvan, et kohanen kiiresti ära. Nüüd on jäänud ainult viimistlemine – võtan päev korraga," ütles Liiv.

Tema esimene võistlus on 11. veebruaril, kui kavas on 1000 meetri distants.

Milano Cortina taliolümpiamängud algavad eestlastele segapaari kurlinguturniiriga juba 4. veebruaril, avatseremoonia peetakse 6. veebruaril. Taliolümpiamängud kestavad 22. veebruarini. Eesti koondisesse kuulub 32 sportlast 11 spordialalt.