Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud

Iluuisutaja Aleksandr Selevko jäi Milano Cortina olümpiamängude meeste üksiksõidus oma rekordile alla ka vabakavas ning teenis kokku 236,82 punkti.

Selevko alustas reedest vabakava väga hästi, kui sooritas neljase toe loop'i ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning lisas sellele veel ühe õnnestunud neljase toe loop'i. Edasine kava läks Selevko jaoks aga raskeks ja nii teenis ta oma vabakava eest kokku 154,80 punkti, mis jääb tema isiklikule rekordile alla enam kui 12 punktiga.

"Väga kahju, et teine pool ei tulnud [välja]. Ei tea, miks. Täna oli väga raske sõita, teises pooles olin väga väsinud," rääkis Selevko vabakava järel ERR-ile.

Eesti rekordimees muutis jaanuaris Sheffieldis toimunud Euroopa meistrivõistlustega võrreldes vabakavas hüpete järjestust, kuid selles süüdlast ei näinud. "Kõik oli okei, ma muutsin esimest poolt, teine pool oli tavaline."

Ükski Selevko piruett reedel maksimumtasemele ei küündinud. Kokku läks talle kirja 236,82 punkti, millega jääb oma isiklikule rekordile alla enam kui 20 punktiga. "Ma ei näinud oma hindeid, aga viimane piruett polnud väga hea. Ma ei tea, miks, see on esimene kord, kui nii läks," tõdes Selevko.

"Esimene pool oli väga hea, olen väga rahul. Teises pooles tegin vigu. Need olid lihtsad elemendid, ma arvan, et ma olin väsinud. Ei olnud minu parim sõit, aga parem kui eelmine kord," vihjas Selevko oma võistlust kokku võttes Pekingi OM-ile, kus tal ei õnnestunud vabakava esitada.