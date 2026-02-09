Jaapan pakkus põnevust, aga USA kaitses võistkonnavõistluse olümpiavõitu

Võistkonnavõistluse viimast päeva alustas oodatult tugevalt Jaapani võistkond, kes teenis esikoha nii paarissõidu kui naiste vabakavas.

Riku Miura ja Ryuichi Kihara kogusid 155,55 punkti ja edestasid Gruusia paari Anastassia Metelkinat – Luka Berulavat enam kui 15 punktiga, kolmekordne maailmameister Kaori Sakamoto teenis siis oma vabakava eest 148,62 punkti ja jättis selja taha Anastassia Gubanova (140,17) ja ameeriklanna Amber Glenni (138,62).

See tähendas, et otsustava meeste vabakava eel oli nii USA-l kui Jaapanil võistkonnavõistluse koondtabelis koos 59 punkti. Viis neljakordset hüpet sooritanud, kuigi ühel maandumisel käe jääle pannud Ilia Malinin teenis kohtunikelt oma vabakava eest 200,03 punkti; Shun Sato sai teisena 194,86 silma ja nii krooniti teist olümpiat järjest võitjaks ameeriklased. Pekingis kaotas Jaapan USA-le lõpuks kahe punktiga.

Sara Conti – Niccolo Macii ning Matteo Rizzo tõid Itaaliale pühapäeval kolmanda koha punktid, Lara Naki Gutmann sai naiste vabakavas neljanda koha ning Itaalia võttis kahepunktilise eduga Gruusia ees pronksmedali.

USA võistkonnaga teenisid kuldmedali Ilia Malinin, Alysa Liu, Amber Glenn, Ellie Kam, Daniel O'Shea, Madison Chock ja Evan Bates, hõbeda viivad Jaapanisse Yuma Kagiyama, Shun Sato, Kaori Sakamoto, Riku Miura, Ryuichi Kihara, Utana Yoshida ja Masaya Morita ning pronksi said kaela Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Niccolo Macii, Charlene Guignard ja Marco Fabbri.