28 Eesti jalgpalliklubi saatsid UEFA-le Venemaa küsimuses pöördumise

Pärast Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale eemaldas UEFA täitevkomitee otsusega riigi koondised ja klubid nende egiidi all toimuvatest rahvusvahelistest sarjadest. Samas jätkati solidaarsusmaksete tegemist. Juba enne käimasolevat hooaega ületas vastav kogusumma kümne miljoni euro piiri.

"Juriidilises keeles eeldab maksete peatamine täpselt samasugust täitevkomitee otsust ja käesoleva pöördumise eesmärk ongi teha ettepanek võtta vastu vastavasisuline otsus," kirjutas Tartu JK Welco nõukogu esimees Mart Raamat meediale saadetud teates.

"Teema on aktuaalne ja tähtis, sest eile väljendas FIFA peasekretär seisukohta, et Venemaa tuleks taas lubada rahvusvahelisse jalgpalliellu - kõigi eelduste kohaselt arutab UEFA täitevkomitee antud teemat oma veebruari lõpus toimuval koosolekul."

Kokku kirjutas pöördumisele alla 28 klubi. Neist Premium liigasse kuuluvad Tallinna Levadia, Paide Linnameeskond, Tartu Tammeka, Harju Laagri, Pärnu Vaprus ja Nõmme United.

"Allakirjutanud klubid on selgel seisukohal, et maksete tegemine Venemaale on küüniline ja ei lähe kokku Euroopa jalgpallikogukonna eetiliste printsiipidega," jätkas Raamat. "Loodame, et ka Eestit UEFA täitevkomitee esindav EJL-i president Aivar Pohlak seisab selle eest, et Venemaale maksed lõpevad ja Venemaa jalgpalli ei lubata taas Euroopa jalgpalliperre."

Jaanuaris oleks pidanud toimuma samal teemal Eesti jalgpalliliidu erakorraline üldkogu, aga kvoorumi puudumisel jäi arutelu ära. Otsustusvõimelise üldkogu toimumiseks olnuks vaja, et 110 liikmest tuleks kohale vähemalt kaks kolmandikku ehk 73. Kohale jõudis aga 29 delegaati.