Tottenhami pallur sattus teel Meistrite liiga mängule avariisse

Jalgpall
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Tottenham Hotspuri mängija Randal Kolo Muani sattus teel Meistrite liiga mängule autoõnnetusse, aga prantslasega on siiski kõik korras.

Õnnetus juhtus teel lennujaama, sest Tottenham peab kolmapäeval õhtul Frankfurdis kohtumise sealse Eintrachtiga. Kuigi algselt levisid jutud, et õnnetusse sattus ka tema meeskonnakaaslane Wilson Odobert, siis tegelikult poolkaitsja üksnes peatus Kolo Muani õnnetuspaiga juures.

Internetis levivatelt piltidelt on aru saada, kuidas mängijad seisavad musta Ferrari juures, mille parem esiots on saanud kõvasti kahjustada ja samuti on mõrane esiaken. Teadete kohaselt aga keegi õnnetuses osalenu viga ei saanud.

Tottenhami peatreeneri teatas juhtunust mängueelsel pressikonverentsil, aga sel hetkel polnud tal veel palju infot. "Ma pole nendega veel isiklikult rääkinud, sest esmane sõnum oli, et nendega on kõik korras. Nad lendavad hilisema lennuga ja ma eeldan, et mõlemad on homseks [tänaseks] mänguks valmis," lausus taanlane.

Tottenham Hotspuril on niigi mitmeid mängijaid vigastustega eemal. Nii ei saa kolmapäeval kaasa teha näiteks James Maddison, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski ja Richarlison. Samuti teatas Frank, et kõrvale peavad jääma ka Pedro Porro ja Micky van de Ven.

Toimetaja: Siim Boikov

