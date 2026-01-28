Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimad tööd

Konkursile laekus 185 tööd üheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg (esinaine), Rasmus Kagge, Peep Pahv, Taavi Libe, Martin Laine, Brit Laak (TÜ) ja Nelli Differt. Eraldi fotožürii moodustasid Eesti spordifotograaf Joosep Martinson ning kogenud fotograafid Liis Treimann ja Raigo Pajula.

Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis viis, teine kolm ja kolmas ühe punkti. Fotokategoorias liitsime tavažürii hinded kokku üheks hääleks.

Kõige rohkem esikohti pälvis Õhtuleht – võit saavutati kirjutava pressi publitsistika ning võistlusülevaate, spordiuudise ja spordifoto kategooriates. Delfi sai kaks esikohta.

Enim töid – 23 – laekus kirjutava pressi publitsistika kategooriasse, järgnesid kirjutava pressi võistlusülevaade ja kommentaar/kolumn vastavalt 17 ja 16 tööga. Varasemast rohkem töid esitati ka audioloo kategoorias, kus žüriil tuli valik teha 13 töö vahel. Kõige tasavägisem oli kommentaari kategooria, kus Gunnar Leheste edestas Märt Roosnat vaid ühe punktiga.

"Hea kommentaar tohutult kirgi tekitanud teema ümber. Väited on väga põhjalikult faktidega argumenteeritud ja loovad täpse aegrea ka lugeja jaoks, kes teemaga süvitsi kursis pole," kiitis Libe.

Kõige kindlam võit tuli kirjutava pressi publitsistika kategoorias, kus Mart Treial edestas teist kohta kaheksa punktiga. "Erakordselt originaalne teemapüstitus, kus on suurepärases tasakaalus sotsiaalselt tundlik teema ja suur lugejahuvi, mis ületab kindlasti spordihuviliste ringi. Teostus on samuti tugev ja allikate leidmine sellise teema tarbeks kiiduväärne," jagas Libe ka Treialile kiidusõnu.

Uudise kategoorias võidutses Õhtulehe paljastus korruptiivsest palgaskeemist. "Pole küsimustki, et kõige korralikum pomm kogu kandidaatide kompotist. Mitte lihtsalt hea spordipaljastus, vaid suurepärane ajakirjanduslik paljastus üleüldiselt," kommenteeris Laine.

Spordifoto kategoorias sai esikoha Õhtulehe fotograafi Remo Tõnismäe tabamus Tallinna jooksumaratonilt, millele ta andis nimeks "Kirglik rahvas". "Tegemist on hea olemusliku fotoga, mis ei ole klassikaline spordihetke tabamine. Aga klassikalised fotod ei olegi nii kõnekad, kui need, milles on ka lisalugu sees, selles fotos see on ja see meeldib," hindas Treimann. "Sümpaatne on ka foto allkiri, kirglik rahvas igatepidi, nii kaaslase kui jooksu suhtes."

"Hea märkamine ja vormistus, spordifotode seas harvanähtav huumoriga lahendatud töö," lisas Pajula.

"Hea tabamus. Ent täielikuks polaarsuseks võiks taamal olla tippsportlased. Olnuks taustal Rasmus Mägi või Tiidrek Nurme, oleks ka poodiumil," ütles Martinson, kelle isiklikus edetabelis jäi võidufoto neljandaks. Martinson valis esimeseks Postimehe fotograafi Eero Vabamäe pildi Euroopa meistriks tulnud iluuisutaja Niina Petrõkinast. "Aasta spordihetk. Ei sekunditki enne ega pärast. Just täpselt siis, kui Niina Petrõkina ja kogu Eesti rahvas sai aru – see on võit," kiitis Martinson enda lemmikut.

Auhindadega abistasid sel aastal Eesti Olümpiakomitee, Nike, kirjastus Helios, Gram Discs, Alkmame ja Kalev.

Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde konkursi esikolmikud:

Kirjutava pressi publitsistika:

1. Mart Treial (Õhtuleht) – "Himurad mehed kimbutavad Eesti naissportlasi: "Kas sinu kantud pesu oleks võimalik osta? Saaks nii su karjääri ka toetada."" 19 punkti (2 esikohta)

2. Mihkel Talivee (Õhtuleht) – "TEOLT TABATUD? Tegutsemiskeeldu kandev Mehis Viru: tulin endistele õpilastele häid jõule soovima, mitte kedagi treenima" 11 punkti (1 esikoht)

3. Madis Kalvet (Delfi) – "Oliver Jürgensist pidi saama Eesti esimene superründaja. Miks ei ole asjad aga nii läinud?" 6 punkti (1 esikoht)

Esikohapunktid teenis ka Maarius Suviste (Lõuna-Eesti Postimees) artikliga "Ränga tragöödia üle elanud Võhandu maratoni eestvedaja: kaotused käivad meiega paratamatult kaasas", Maarja Värv (ERR) artikliga "WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused" ning Gunnar Leheste (Delfi) artikliga ""Ta oli hommikust õhtuni saba ja sarvedega spordis sees." Toomas Uba pärand elab ka 25 aastat pärast tema lahkumist".

Parim videolugu:

1. Jasper Käänik, Steiv Silm, Kristjan Kalkun, Rasmus Raidla – "VÕIDU NIMEL: TARTU ÜLIKOOL MAKS&MOORITS" 9.OSA: veri, higi ja pisarad ehk dramaatiline finaalseeria" 22 punkti (3 esikohta)

2. Kristjan Saar, Siim Raudla, Jonas Grauberg, Erik Öösalu – ""Mängumehed" S5 EP7 – Rain Raadik" 18 punkti (3 esikohta)

3. Aleksander Algo, Oskar Kelk (Delfi) – "Kuidas Eesti väravavaht Real Madridi vastu mängis" 12 punkti

Esikohapunktid teenis ka Martti Kallase ja Hannes Dreimanise (Õhtuleht) videolugu "PÄEV NOORE VÄRAVAKÜTIGA: kuidas kerkis 16aastane Marten-Chris Paalberg komeedina Eesti jalgpallitaevasse?".

Parim audiolugu:

1. Tarmo Paju (Delfi) – "Heiko Rannula hoiab jalad maas: olen agenti rahustanud, et mõttetu on praegu rääkida Euroliiga või NBA juttu" 19 punkti (2 esikohta)

2. Martti Kallas (Õhtuleht) – ""KOLMAS POOLAEG" | Eesti jalgpalluri avameelne lugu vaimsest tervisest: meeskonna ees hoidsin end tagasi, aga..." 14 punkti (2 esikohta)

3. Maarja Värv ja Debora Saarnak (ERR) – ""Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?" 12 punkti (1 esikoht)

Esikohapunktid teenis ka Madis Kalvet (Delfi) looga "Aivar Pohlak valimistest: kogu lugu ära rääkides oleksin pööranud ühiskonna tagurpidi. Kirjutasin sellest raamatu" ning Gunnar Leheste (Delfi) looga ""Matšpall": Lugusid Toomas Leiusest. Krutskid tenniseväljakutel, ühiskondlik staatus ja pärand".

Kirjutava pressi võistlusülevaade:

1. Mart Treial (Õhtuleht) – "Muinasjutust vormus draama. Stsenarist Kristin Lätt: "Ma lihtsalt ei jaksanud!"" 20 punkti (3 esikohta)

2. Deivil Tserp (Õhtuleht) – "REPORTAAŽ | Võistluskeeldu kandev Eesti kulturist pääses lavale esinema. Kaasvõistleja: "See on ainus aus liiga!"" 16 punkti (2 esikohta)

3. Karl Juhkami (Postimees) – "Kristjan Ilves lahkab viimaks nüansse, mis viisid ta põrgusse" 7 punkti

Esikohapunktid teenisid veel ka Märt Roosna (Õhtuleht) artikliga "EKSPERIMENT | Uhiuuel olümpia-alal pole maad vanadele meestele ehk Kuidas mina, Jaanson ja Endrekson noorelt Hundilt pureda saime" ja Priit Pullerits (Postimees) artikliga "REPORTAAŽ ⟩ Lumeolud aeglustasid Tartu maratoni võitjat kümmekonna minuti jagu".

Audiovisuaalse pressi ülekanne:*

1. ERR – korvpalli MM-valikmäng Eesti – Tšehhi 26 punkti (4 esikohta)

2. ERR – iluuisutamise Tallinna EM-i naiste vabakava 22 punkti (2 esikohta)

* Selles kategoorias hindas kuus žüriiliiget.

Kommentaar/kolumn:

1. Gunnar Leheste (Delfi) – "Pohlak astub ämbrisse, sponsorid pahandavad, pressiosakond klatib. Oleme siin juba kord olnud" 19 punkti (3 esikohta)

2. Märt Roosna (ilmunud Õhtulehes) – "Eesti spordi nähtamatud kangelased – aitäh, teie hoiate seda masinavärki päriselt töös" 18 punkti (3 esikohta)

3. Deivil Tserp (Õhtuleht) – "Mida te uurite? Mis see teie asi on, kellega mu mees kepib!" 7 punkti

Esikohapunktid teenis ka Ott Järvela (Postimees) kommentaariga "Taliolümpia 2026 kuhjab spordivingujatesse õõva".

Spordifoto:

1. Remo Tõnismäe (Õhtuleht) – "Kirglik rahvas. Tallinna jooksumaraton. 14.09.2025" 21 punkti (3 esikohta)

2. Argo Ingver (Delfi) – "Mudane naeratus – Pajusi Mudajooks 2025-l mudast puudu ei tulnud ja osavõtjad nautisid täiel mudasel rinnul" 13 punkti (2 esikohta)

3. Eero Vabamägi (Postimees) – "Endast kõik. Niina Petrõkina on lõpetanud oma vabakava iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Tondiraba jäähallis. Ta on Euroopa parim." 11 punkti (1 esikoht)

Esikohapunktid teenis ka Martin Ahvena (Õhtuleht) foto "Kuldne piruett", Priit Simsoni (Delfi) portree Downi sündroomiga võimlejast, Sergei Stepanovi (ERR) seeria Niina Petrõkina kullavõidust ja Martin Ahvena (Õhtuleht) foto "Islandi verine võit".

Parim maakondlik lugu:*

1. Anne Põder (Järva Teataja) – "Aivar Pohlaku lambanahkne vest kuulub nüüd Paide noormehe rõivakogusse" 21 punkti (4 esikohta)

2. Maarius Suviste (Lõuna-Eesti Postimees) – "PERSOON ⟩ 90-aastane spordihing: kui jalg tatsub ja suu matsub, siis ela rõõmuga!" 17 punkti (1 esikoht)

3. Aivar Ojaperv (Virumaa Teataja) – "HÜVASTI, TENNIS! ⟩ Rakvere Aqva spordikeskuse siseväljakute asemele rajatakse kardirada" 10 punkti (1 esikoht)

* Selles kategoorias hindas kuus žüriiliiget.

Spordiuudis:

1. Andres Vaher, Ekvard Joakit, Risto Berendson, Rasmus Voolaid (Õhtuleht) – "KORRUPTIIVNE PALGASKEEM? Kalle Klandorfi ihuklubi korvpallurid vormistati linna palgale" 20 punkti (4 esikohta)

2. Priit Pullerits (Postimees) – "Eesti laskesuusatajate suhe peatreeneriga mõraneb" 18 punkti (2 esikohta)

3. Deivil Tserp (Õhtuleht) – "Kas EOK karistas kulturismi ja fitnessi liitu liiga karmilt?" 9 punkti

Esikohapunktid teenis ka Raul Ojassaar (Soccernet.ee) uudisega "Karl Jakob Hein pidi kohtus tõendama, et mängib ja elab välismaal. Politsei: aga ta ju nimetab Eestit koduks!"