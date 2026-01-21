X!

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

Jäähoki
Konsta Helenius
Konsta Helenius Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

19-aastane Soome jäähokitäht Konsta Helenius aitas oma kodumeeskonna Buffalo Sabresi Põhja-Ameerika hokiliigas NHL 5:3 võiduni Nashville Predatorsi üle.

Tunamullu vaid 17-aastasena Soome MM-koondisesse kaasatud ning Suurbritannia vastu ka söödu kirja saanud Helenius tegi Buffalo eest debüüdi esmaspäeval 1:2 kaotusmängus Carolina Hurricanesi vastu.

Kui oma esimeses NHL-i mängus jäi Helenius nullile, siis päev hiljem sai ta Predatorsi vastu kirja värava ja kaks resultatiivset söötu Noah Östlundile. Yle kirjutab, et noor soomlane tegi sellega ühtlasi ajalugu: ükski Buffalo mängija pole oma kahes esimeses mängus kirja saanud kolme resultatiivsuspunkti.

"See on justkui unenägu. NHL-is värava viskamine on unistuseks ja nüüd saigi see teoks. Milline tunne," kommenteeris tunamulluse NHL-i draft'i 14. valik Helenius.

Heleniusest sai seitsmes Soome hokimees, kes veel teismeeas ühes NHL-i mängus kirja saanud vähemalt kolm punkti. Patrik Laine sai sellega hakkama lausa üheksal korral.

Toimetaja: Anders Nõmm

