19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

Tunamullu vaid 17-aastasena Soome MM-koondisesse kaasatud ning Suurbritannia vastu ka söödu kirja saanud Helenius tegi Buffalo eest debüüdi esmaspäeval 1:2 kaotusmängus Carolina Hurricanesi vastu.

Kui oma esimeses NHL-i mängus jäi Helenius nullile, siis päev hiljem sai ta Predatorsi vastu kirja värava ja kaks resultatiivset söötu Noah Östlundile. Yle kirjutab, et noor soomlane tegi sellega ühtlasi ajalugu: ükski Buffalo mängija pole oma kahes esimeses mängus kirja saanud kolme resultatiivsuspunkti.

"See on justkui unenägu. NHL-is värava viskamine on unistuseks ja nüüd saigi see teoks. Milline tunne," kommenteeris tunamulluse NHL-i draft'i 14. valik Helenius.

Heleniusest sai seitsmes Soome hokimees, kes veel teismeeas ühes NHL-i mängus kirja saanud vähemalt kolm punkti. Patrik Laine sai sellega hakkama lausa üheksal korral.