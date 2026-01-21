Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

18-aastane Varikov tegi kolmapäeval kaks möödalasku (0+1+0+1) ning kaotas Euroopa meistriks kroonitud tšehhile David Eliasile (1+1+0+0) 2.33,9. Hõbeda teenis austerlane Matti Pinter (1+0+0+0; +26,1) ning pronksi alles 16-aastane lätlane Rihards Lozbers (1+1+0+1; +38,2), kes sel hooajal juba käinud rajal ka täiskasvanute MK-sarjas.

Maanus Udam (0+1+1+2) kaotas 4.34,3 ja sai 31. koha, Frederik Välbe (2+0+0+1; +5.30,6) oli 42. ja Dominik Lopuhhin (1+2+1+1; +6.41,4) 55. Tulemuse sai kirja 103 noormeest.

Kolmapäeval kõigepealt toimunud neidude sõidus oli Kretel Kaljumäe parima eestlannana 29. (1+2+0+2; +4.06,0). Mirtel Kaljumäe (2+3+1+2; +8.07,6) sai 54., Martiina Mätas (1+1+3+3; +8.32,8) 58., Nora-Liisa Uibo (0+3+5+3; +9.21,5) 66. ja Jete Lee Baumann (3+3+3+2; +12.21,3) 76. koha. Kulla sai kaela ainsa neiuna puhtalt lasknud rootslanna Greta Lindqvist Seldahl.

Neljapäeval sõidetakse Imatras segateatesõidud, seejärel on EM-il puhkepäev ning laupäeval on kavas sprindid.