X!

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

Laskesuusatamine
Daniel Varikov
Daniel Varikov Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Soomes Imatras toimuvatel laskesuusatamise juunioride Euroopa meistrivõistlustel saavutas Daniel Varikov kolmapäeval sõidetud noormeeste 15 km tavadistantsil 11. koha.

18-aastane Varikov tegi kolmapäeval kaks möödalasku (0+1+0+1) ning kaotas Euroopa meistriks kroonitud tšehhile David Eliasile (1+1+0+0) 2.33,9. Hõbeda teenis austerlane Matti Pinter (1+0+0+0; +26,1) ning pronksi alles 16-aastane lätlane Rihards Lozbers (1+1+0+1; +38,2), kes sel hooajal juba käinud rajal ka täiskasvanute MK-sarjas.

Maanus Udam (0+1+1+2) kaotas 4.34,3 ja sai 31. koha, Frederik Välbe (2+0+0+1; +5.30,6) oli 42. ja Dominik Lopuhhin (1+2+1+1; +6.41,4) 55. Tulemuse sai kirja 103 noormeest.

Kolmapäeval kõigepealt toimunud neidude sõidus oli Kretel Kaljumäe parima eestlannana 29. (1+2+0+2; +4.06,0). Mirtel Kaljumäe (2+3+1+2; +8.07,6) sai 54., Martiina Mätas (1+1+3+3; +8.32,8) 58., Nora-Liisa Uibo (0+3+5+3; +9.21,5) 66. ja Jete Lee Baumann (3+3+3+2; +12.21,3) 76. koha. Kulla sai kaela ainsa neiuna puhtalt lasknud rootslanna Greta Lindqvist Seldahl.

Neljapäeval sõidetakse Imatras segateatesõidud, seejärel on EM-il puhkepäev ning laupäeval on kavas sprindid.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

laskesuusauudised

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

09:49

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

17.01

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu

17.01

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

16.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha

16.01

Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse

16.01

Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

16.01

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

sport.err.ee uudised

20:35

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

19:53

Korvpallihullu Indiana jalgpallimeeskond tegi muinasjutulise ümbersünni

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

18:33

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

17:37

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:30

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu Uuendatud

15:19

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

14:42

Guardiola: kõik läheb valesti

14:13

Jegers ja Varjun teenisid Portugalis esikümnekoha

13:37

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo