Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra

Laskesuusatamine
Tommaso Giacomel.
Tommaso Giacomel. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Oberhofis võitis meeste 12,5 jälitussõidu itaallane Tommaso Giacomel (6; 37.15,4).

Vastavalt neljapäevase sprindi tulemustele pääses esimesena rajale Giacomel, kuid itaallane langes liidrikohalt esimeses lasketiirus ja oli kolmanda tiiru järel kuue trahviringi tõttu alles kuues.

Esiviisik oli viimases tiirus laskmisega raskustes ja see aitas puhtalt läbi tulnud Giacomeli tagasi liidrikohale, kus ta püsis võistluse lõpuni. Giacomel teenis oma karjääri viienda MK-etapivõidu ja kolmanda järjestikuse.

Teiseks tulnud norralane Martin Uldal (4) kaotas võitjale 4,5 sekundit. Kolmanda koha sai rootslane Sebastian Samuelsson (6), kes finišeeris 8,8 sekundit pärast Giacomeli.

Kuue parema hulka jõudsid veel norralane Johannes Dale-Skjevdal (5; +11,4), rootslane Martin Ponsiluoma (6; +12,4) ja prantslane Quentin Fillon Maillet (4; +14,0).

Kristo Siimer alustas võistlust 58. positsioonilt. Ta sooritas kolm möödalasku, aga tõusis finišiks 45. kohale (+3.39,0).

Toimetaja: ERR Sport

