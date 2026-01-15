Siimer arenguhüppest: olen igas asjas natuke parem

Siimer laseb sel hooajal nii lamades kui püsti 83-protsendilise täpsusega ning kaotab MK-etappidel võitjale keskmiselt 6,9 sekundit kilomeetri kohta. Veel eelmisel hooajal oli tema keskmine kaotus võitjale 9,8 s/km, püsti lasi Siimer 71-protsendiliselt.

"Kõige suurem samm on olnud laskmises," rääkis Siimer Ruhpoldingis ERR-ile. "Eelmisel aastal mõtlesin, et kui saan laskmise paremaks, siis mul on tulemused palju stabiilsemad ja nii ongi läinud. Laskmine on stabiilsem, protsent on kõrgem ja sõit on natuke parem. Natuke olen igas asjas parem ja tulemused on juba drastiliselt paremad."

"Nipet-näpet muutsime treeningplaanis ja kogu see kupatus läks paremaks selles suhtes, et olen vähem haige. Selle aasta peale olen vist poolteist päeva olnud natuke punaka kurguga ja rohkem haigusi pole olnud. Suur edu on selles, et tervis on olnud hea. Arvan, et see tuleb stabiilsetest treeningmahtudest ja -intensiivsusest," selgitas Siimer edu tagamaid.

Sel hooajal on Siimer individuaaldistantsidel neli korda mahtunud 30 parema sekka. Üleminek noorteklassist täiskasvanute MK-sarja ei tulnud Siimeri jaoks kergelt, aga ei tekitanud talle ka raskeid muremõtteid. "Teadsin, et üleminek on raske. Õnneks on mul iga aasta olnud häid sõite, mis annavad motivatsiooni, et see on võimalik. Õnneks pole mul tulnud depressiivseid mõtteid, et kas ikka olen õige asja valinud. Need suusa-aastad on mul liueldes läinud," tõdes ta.

Käesoleva hooaja eesmärkidest rääkides jääb Siimer esialgu mõtlikuks. "Kõige rohkem tahan, et jääks oma võistlusega rahule. Mis iganes tulemuse see toob... see sõltub ka teistest sportlastest. Ikka oleks hea oma parimad tulemused kõige tähtsamatel võistlustel üle teha. Loomulikult annan endast parima, aga et ma ka aasta tähtsaimatel võistlustel, mis see aasta on OM, õnnestuks. Minu enda ja poiste tiimi üks eesmärk on, et me sõidaks Anterselvas teatesõitu hästi," lõpetas ta.