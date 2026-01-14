X!

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

Daniel Varikov Autor/allikas: Brit Maria Tael
Eesti laskesuusataja Daniel Varikov tuli Madonas toimuval juunioride IBU karikaetapil meeste 10 km sprindis kümnendaks.

18-aastane Varikov jättis mõlemas tiirus ühe märgi üles ja kaotas võitnud austerlasele Thomas Marchlile minuti ja 36,7 sekundiga. 20 parema hulka mahtus ka Frederik Välbe (18.; 0+0; +1.52,3).

Neidude 7,5 km sprindis jõudis 20 parema hulka kaks Eesti suusatajat: Jette Lee Baumann sai 15. (0+1; +2.23,6) ja Nora-Liisa Uibo 19. koha (0+2; +2.39,1).

Naisjuunioride seas võidutses sloveenlanna Manca Caserman (0+0; 23.12,7).

Reedel sõidavad mehed ja naised veel korra sprinti ning laupäeval on kavas ühisstardist sõidud.

Toimetaja: Siim Boikov

