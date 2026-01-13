X!

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

Jäähoki
Santa Giulia hokiareen
Santa Giulia hokiareen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jäähoki

Põhja-Ameerika hokiliiga NHL ning selle mängijate ühing teatasid ühiselt, et jäid möödunud nädalavahetusel Milano Cortina olümpiamängude areeniga rahule.

Milanosse ehitatakse veebruaris toimuvateks olümpiamängudeks täiesti uus hokiareen, kuid selle valmimine on veninud ja kui tavaliselt peetakse olümpiapaigas testvõistlusi pikalt ette, siis Santa Giulia areen võõrustas esimest korda mänge alles eelmisel nädalavahetusel.

Nimelt mängiti olümpiaareenil Itaalia karikavõistluste poolfinaalid ning finaal. Mängudele müüdi kokku üle 2000 pileti ning korraldajad toonitasid, et areen saab õigeks ajaks valmis. "Oleme olnud veendunud, et saame selle tehtud ja nüüd on meil tõestust. See oli oluline test, sest saime olümpiat jäljendada," ütles taliolümpia korralduskomitee mängude juht Andrea Francisi.

Kohale tulid ka maailma suurima hokiliiga NHL-i esindajad, kes jäid tingimustega rahule. "Meie hinnangul oli testvõistlus heaks prooviks ning see andis kõigile olulise ülevaate hetkeseisust," kirjutas liiga pressiteates. "NHL ja NHLPA (mängijate ühing - toim) jälgivad olukorda ning on valmis nõustama, et rahvusvaheline olümpiakomitee ja rahvusvaheline jäähokiliit saaksid pakkuda maailma parimatele mängijatele sobiva turniiri."

Olümpiamängude jäähokiturniir viiakse läbi kahel areenil, üks neist on ajutiste tribüünide abil kuni 12 000 pealtvaatajat mahutav Milano Jääpark, kus peetakse lisaks ka kiiruisuvõistlused. Santa Giulia areen mahutab 16 000 pealtvaatajat ning sellest saab valmides kogu riigi suurim siseareen.

Arutelu on tekitanud ka asjaolu, et rahvusvaheline jäähokiliit kiitis heaks väljaku, mis on ligi meetri jagu lühem kui NHL-is kasutatavad väljakud. Liiga jaoks tuli see üllatusena, aga mängijate ühingu hinnangul lisaohtu ei ole. Sama suurusega väljakut kasutati ka 2022. aastal Pekingi olümpiamängudel, aga NHL-i mängijad tol turniiril ei osalenud.

Milano Cortina taliolümpia avatseremoonia toimub 6. veebruaril, jäähokiturniiriga tehakse algust päev varem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

