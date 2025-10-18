Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

Milano - Cortina taliolümpiamängudeks vajaliku hokiareeni ehitamine on veninud ja seetõttu tuli hilisemaks lükata ka planeeritud testimine. Korralduskomitee juhi Andrea Varnieri sõnul on graafik küll tihe, aga ta usub, et areen saab õigeks ajaks valmis.

2026. aasta olümpiamängude jäähokiturniiri võõrustavad plaani kohaselt kaks areeni. Üks neist on ajutiste tribüünide abil kuni 12 000 pealtvaatajat mahutav Milano Jääpark, kus peetakse lisaks ka kiiruisuvõistlused.

Selle kõrval ehitatakse olümpiamängudeks PalaItalia Santa Giulia nimeline areen, mis mahutab koguni 16 000 pealtvaatajat ja millest saab valmides kogu riigi suurim siseareen. Samas on ehitus viibinud.

Kõigi olümpiarajatisi tuleb enne mängude toimimist testida ja PalaItalia testimine oli algselt nähtud ette detsembrisse, mil Milanos toimub kuni 20-aastaste jäähoki MM-i esimese divisjoni B-grupi turniir. Nüüd on aga need mängud lükatud Jääpargi kompleksi.

Uue kava kohaselt peaks testitama olümpiaareeni 9.-11. jaanuaril toimuvate Itaalia jäähokiliiga mängude raames. Varnieri sõnul testitakse detsembris U-20 turniiril mängude korralduslikku poolt ja muu jääb jaanuarisse.

"Korraldame jaanuari alguses mitmeid mänge, mis on vajalikud selleks, et testida jääd," sõnas ta ajakirjanikele. Siiski ei ole jää ainus, mis vajab kontrollimist. Vastavalt reeglitele testida ka mitmeid muid aspekte, näiteks ligipääsetavust ja mitmete teenuste funktsioneerimist.

Milano - Cortina olümpiamängude naiste jäähokiturniir kestab 5.-19. veebruarini, meeste turniir - kus tänavu löövad pärast vaheaega taas kaasa NHL-i profid - leiab aset 11.-22. veebruarini.