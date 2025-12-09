NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

Veebruaris algavate olümpiamängude jäähokiturniiri võõrustavad kaks areeni. Üks neist on ajutiste tribüünide abil kuni 12 000 pealtvaatajat mahutav Milano Jääpark, kus peetakse lisaks ka kiiruisuvõistlused ning teine on olümpiaks valmiv PalaItalia Santa Giulia nimeline areen, mis hakkab mahutama kuni 16 000 pealtvaatajat.

PalaItalia Santa Giulia areeni ehitamine on veninud ning eelmisel nädalal selgus, et rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) kiitis heaks 60 meetri pikkuse ja 26 meetri laiuse väljaku, mis on aga ligi meetri jagu lühem kui NHL-is kasutatavad väljakud.

Maailma tugevaima hokiliiga asekomissaar Bill Daly tõdes, et sai väiksemast väljakust ootamatult teada alles eelmisel nädalal. Tema sõnul lähtutakse aga üsna lihtsast rusikareeglist. "Kui meie [NHL-i] mängijad tunnevad, et seal ei ole turvaline, siis nad ei mängi," märkis Daly.

"Peame saama kindlustunde, et jää kvaliteet on piisav ega sea meie mängijaid ohtu. Loomulikult jälgime hoolikalt kõiki arenguid. Oleme korraldajatele pakkunud appi meie jäämeistreid ja teisi eksperte ning õnneks on neid ka rakendatud. Sisuliselt saadame Milanosse kohale kõik vajalikud inimesed, et uue areeni väljak oleks tasemel, mis oleks NHL-i mängijatele vastuvõetav," lisas Daly.

Dalyst erineval arvamusel on NHL-i mängijate ühendus, kelle sõnul ei pea mängijad mõõtmetelt väiksemat väljakut suureks probleemiks.

IIHF on samuti veendunud, et väiksem väljak ei sea kedagi ohtu: "Kuigi olümpia hokiareeni väljaku mõõtmed erinevad tavapärasest NHL-i väljakust, siis vastab see IIHF-i nõuetele ja ühtib 2022. aastal Pekingi olümpial kasutatud väljaku suurusega. Ühtlasi vastab see mõõtmetele, mida NHL nõuab oma välispartneritelt Global Series'i (väljaspool USA-d ja Kanadat toimuvate - toim.) mängude pidamiseks," seisis pressiteates.

Milano Cortina olümpiamängude jäähokiturniirid toimuvad 5.-22. veebruarini ning NHL-i mängijad osalevad olümpial tosin aasta pikkuse pausi järel.