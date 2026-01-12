Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

Rahvusmeeskond kogunes uue aasta alguses Käärikul, kus laoti kümne päeva jooksul põhja EM-i eelkvalifikatsiooni mängudeks Küprosega.

"Muljed laagris olid väga head. Treeningutel oli väga hea fookus: tempo, kaitsetegevus, kõik täitsa selline super suhtumine mängijate poolt. Ei teagi, kas on uue treeneri impulss või kuidagi on mingisugune klikk ära käinud, aga see Kääriku laager [novembris] oli väga hea ja nüüd oli ka. Kahju, et see nii-öelda kirss jäi tordile panemata, et see mäng Küprosega jäi ära. Ei saanud kodupubliku ees näidata, kuhu me jõudnud oleme. Sellest on kahju, aga noh, selline on elu," muljetas Mägi Vikerraadiole.

Esimese EM-valikmängu Küprose vastu võitis Eesti võõrsil 31:27, kuid asjaosalistele jäi võidust hoolimata suhu mõru maik. "Kuidagi selline väike matuse meeleolu oli peale mängu. Nii treeneritele kui ka mängijatele jäi selline tunne, et meil jäi üsna-üsna palju varu sisse, aga võib-olla on normaalne ka, et kohe esimene kord asjad nii hästi ei õnnestunud. Üldpilt on paremaks läinud. Kui võtame need Soome mängud, mis me Käärikul mängisime ja selle Küprose mängu, siis mulle tundub, et läheme õiges suunas," selgitas Mägi.

Janar Mägi Autor/allikas: ERR

Mis siis ikkagi Küprose vastu läks valesti? "Kui juhid seitsme-kaheksa väravaga ja lased vastase kahe peale, siis natukene lagunesime ja muutusime ebakindlaks. Võib-olla vahetasime korraga liiga palju mehi. Ei oskagi täpselt öelda, eks me Kekkiga teeme selle analüüsi, millest selline ärakukkumine tuli. Peame arvestama ka sellega, et vastane oli ikkagi Küpros ja ega meil on enda koondises samamoodi päris mitmeid selliseid uusi lülisid. Võib-olla ongi normaalne, et see väike värin on sees. Need on õiged kohad ka, kus see väristamine ära teha."

Mägi sõnul on koostöö Kekki ja koondislaste vahel senimaani sujunud suurepäraselt. "Sujub nii tema kui mängijate vaheline koostöö ja me oleme omavahel kontaktis ikkagi pea iga nädal ja teeme koosolekuid ja vaatame kõikide koondislasteringi kuuluvate mängijate mänge. Põhimõtteliselt iganädalaselt arutame ka seda, kes on läinud edasi, kes on läinud tagasi ja keda uut kaasata. Selles suhtes on see koostöö hea ja üsna tihe."

Kekki on võtnud südameasjaks viia Eesti käsipalli Euroopa käsipallile lähemale. "Sellist kaitset nagu Kekki soovib mängida ei ole Eesti koondis mitte kunagi mänginud. See on selline üsna moderne kuus-null, mida mängitakse mitte kuue meetri peal nagu Eesti klassikaliselt on mängitud läbi aegade, vaid pigem sellist aktiivsemat varianti. Kindlasti on palju räägitud sellest, et meil ei ole sellist füüsilist jõudu täna olemas, et meie meie trumbiks peab olema kiirus. Terve Euroopa, kes oskab käsipalli kõige paremini mängida, mängib ka niimoodi. Et sinnapoole pürgime," sõnas Mägi.

Kaj Kekki Autor/allikas: EHF

"Võib-olla üks asi veel, mis on teistmoodi kui varem, et see nii-öelda taktikaline kombinatsioonide raamat on väga lühike. Täna on mäng jõudnud sinna, et väga paljud asjad käivad individuaalsete oskuste pealt. Proovime ka sinnapoole liikuda, et mängijad individuaalselt areneksid. Ütlen veel, et natukene sellist professionaalsemat suhtumist oli kogu laagri vältel tunda. Näiteks kui vaadata, kuidas mängijate toidutaldrikud muutusid võrreldes laagri alguse ja lõpuga. Siin on oma osa Dener Jaanimaal ka sees, et tema kõvasti surus seda ja igas mõttes on asi positiivsem olnud kui varem. Ma ei ütle, et [eelmise peatreeneri] Martin Noodla all oli halb, pigem lihtsalt tundub hetkel kogu see asi natukene professionaalsem, aga võib-olla on see ka alguse värk. Eks näeb," lisas ta.

Mis saab ära jäetud mängust Küprosega? "Seda me täna veel ei tea, aga mina endiselt usun, et meie pääseme siit paarist kindlasti edasi. Järgmine koondise kogunemine on märtsikuus ja läheme sinna ka täie tõsidusega peale. Proovime mängida vähemalt kaks sõprusmängu või äkki tuleb sinna see Küprose mäng. Ja siis tuleb juba EM-i kvalifikatsioon, et siis tuleb loota heale loosiõnnele ja tuleb realiseerida see, mis on trennides tehtud. Võib-olla on selleks ajaks õhkõrn variant isegi kuskile pääseda, aga pigem tasub võtta päev ja mäng korraga ning ei tasu mingisuguseid utoopilisi eesmärke seada. Tegemist on üsna nooremapoolse koondisega ja paljudel meestel on kindlasti paremad päevad veel ees. Loodame paremaks saada ja ükskõik kellega normaalselt mängida, et see on selline esimene eesmärk."