Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

Regina Ermits pani Oberhofi laskesuusatamise MK-etapile ilusa punkti, kui mahtus jälitussõidus sel hooajal teist korda esikümnesse ning saavutas üheksanda koha. Susan Külm oli 27.

Võistluse möödalaskudeta lõpetanud Ermits hindas oma pühapäevast sooritust võrdlemisi ootamatuks. Ka sprindi võitnud Elvira Öbergile kaotas ta 1.53, lisaks temale läbisid kõik neli lasketiiru puhaste paberitega veel kolm naist.

"Arvestades oma hetkeminekut ei arvanud ma, et midagi nii head võiks tulla; täna olen selle üheksanda kohaga väga-väga rahul," tõdes Ermits. "Just laskmise pool oli väga hästi ja raja peal on alati oleksid, aga täna neid olekseid ei olnud. See oligi kõik, mis teha oli."

46. kohalt alustanud Susan Külm tegi kolm möödalasku, ent sellest piisas, et tõusta 27. kohale. "19 kohta tõus on korralik jälitussõit! Laskmises kolm mitte kõige paremat sooritust, aga täna nendest piisas, et tõusta," võttis Külm võistluse kokku. "Muidu tundsin end väga hästi, muidu ikka jalad natuke krambitasid sõidu keskpaigas ja võtsin tõusude peal natuke kergemalt, aga lõpus sain täiega panna ning veel nende kohtade eest võidelda."