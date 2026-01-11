Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse

Kuu aega tagasi Hochfilzeni MK-etapil jälitussõidus kaheksanda koha saanud ja sellega karjääri parimat tulemust korranud Ermits läbis pühapäeval kõik lasketiirud puhaste paberitega ning püsis esikümne piirimail.

Kui viimase lasketiiru järel oli Ermits veel napilt kaheksas, läks Anna Magnusson temast lõpuks mööda ning eestlanna teenis üheksanda koha. Sealjuures alustas ta 23. positsioonilt. Ühe möödalasu teinud võitjale Elvira Öbergile kaotas Ermits 1.53,1.

Rootslanna järel oli teine soomlanna Suvi Minkkinen, kes eksis samuti ühe korra ning kaotas talle 16,6 sekundit. Kolmanda koha sai Hanna Öberg (2; 1.04,5). Susan Külm (1+0+1+1) kaotas võitjale 3.29,5 ning lõpetas 27. kohal.

Enne võistlust:

Naiste jälitussõidule starditakse vastavalt kolm päeva varem sprindis näidatud tulemustele. Siis võidutses rootslanna Elvira Öberg, kellest mõnevõrra hiljem saavad lähte soomlanna Suvi Minkkinen (+0.21) ja prantslanna Julia Simon (+0.24).

Eesti esindajad on 60 jälitussõitu pääseja seas kaks: sprindis 23. koha saanud Regina Ermits (+1.26) ja 46. kohale tulnud Susan Külm (+2.07).

MK-sarja juhib prantslanna Lou Jeanmonnot, kes saab lähte seitsmendana (+0.55). Tal on koos 522 punkti, järgnevad norralanna Maren Kirkeeide (+0.34; 468 punkti) ja Minkkinen (428).