Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

Valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora alustas uue hooaja ettevalmistusega. Meeskonnas on paar huvitavat täiendust ja mõned mängijad on klubist lahkunud.

Lilleküla jalgpallihalli kogunenud floralaste seas oli neli uut, sel talvel liitunud mängijat. Kolm pallurit on Flora ridadest talve jooksul lahkunud. Peatreeneri sõnul pole meeskonna koostamine liialt peavalu põhjustanud.

Liinides praegu auke ei ole, kuid minejaid-tulijaid võib enne hooaja algust veel olla. "Kindlasti need mehed, kes ära läinud, tegid eelmisel aastal head tööd, aga paraku elu ongi jalgpallis niimoodi, et vahepeal on mingit värskendust [vaja]," lausus peatreener Konstantin Vassiljev ERR-ile.

"Selline on olukord, aga päris tundmatud need näod ei ole. Tundub, et auke ei ole, aga samas kõik võib juhtuda selle paar kuuga, et keegi tuleb juurde või keegi veel läheb. See protsess on pidevalt voolav ja igasuguseid asju võib juhtuda."

Pingevaba hooaega ei oota Flora tema sõnul kunagi, seda enam tiitlikaitsjana. Uueks hooajaks valmistutakse kodumaal, jaanuari lõpus ootab ees kontrollmäng Stockholmi AIK-ga.

"Pigem neid mänge ei ole liiga palju, kindlasti mängime siin Eesti tippudega taliturniiril ja lõppkokkuvõttes see aeg lendab nii kiiresti, et varsti juba hakkavad need ametlikud mängud. Üle pingutada nende mängudega ka ei tahaks," sõnas Vassiljev.

Taliturniiriga alustatakse järgmisel nädalal.