Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

Euroopa vehklemisliit (EFC) nõuab Eesti valitsuselt, et agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlased pääseksid järgmisel aastal Tallinnas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustele osalema. Eesti riik ei kavatse neile erandit teha.

Rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) otsustas novembris, et kui Eesti riik tahab korraldada rahvusvahelist võistlust, peab selle valitsus andma allkirjade ja pitsatiga kirjaliku kinnituse, et ühtki turniiril osaleda soovijat ei diskrimineerita ning nad pääsevad üle piiri olenemata rahvusest ja sõjaväelisest auastmest, kirjutas Delfi Sport.

Euroopa vehklemisliidu delegatsioon käis Eesti kultuuriministeeriumis uurimas, milline võimalus on kinnituskirja saada. Pärast välisministeeriumiga suhtlemist kõlas selge vastus: võimalust pole.

"Eesti riik ei saa anda kinnituskirja, et kõik vehklemise EM-il osaleda soovijad pääsevad üle piiri," tõdes kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt. "Valitsuse seikoht on olnud ühene: agressorriikide sportlastele viisasid ei väljastata. Kehtib nulltolerants, erandeid ei tehta."

"Pärast külaskäiku saime [Euroopa vehklemisliidu] president Teschilt kirja, et EM-i korralduse tehnilise poolega on kõik väga hästi, ent üks nõue on meil täitmata – kõik sportlased ei pruugi võistlema pääseda – ning Euroopa vehklemisliidu põhimõtetest mööda minna pole võimalik," selgitas Eesti vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg.

"Sellega anti selgelt mõista, et Eestilt võetakse EM ära. Ametlikult pole seda veel tehtud, kuid vaevalt et maailma poliitiline olukord kuue kuu jooksul kardinaalselt muutub. Seega arvestame, et Euroopa meistrivõistlusi tuleval aastal Tallinnas ei peeta," lisas Paalberg.

Tallinn valiti 2026. aasta täiskasvanute Euroopa meistrivõistluste toimumiskohaks eelmise aasta sügisel Budapestis toimunud EFC kongressil. Valimisel osalesid 42 liikmesriiki, kellest 24 hääletasid Eesti pealinna kasuks.

Toimetaja: Henrik Laever

