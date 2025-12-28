Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

Eesti epeenaiskond (Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis, Nelli Differt) jäi juunis EM-il napilt medalita ning kuu hiljem tuli MM-il leppida kuuenda kohaga. Uut hooaega alustati Vancouveris aga MK-etapivõiduga, seejuures veheldi Differti lapseootuse tõttu kolmekesi ja naiskonnal puudus ka peatreener.

"Väga suur rõõm on seista siin auhinda vastu võtmas," sõnas Lehis. "Aitäh kõigile, kes meie poolt hääletasid. Meil on olnud väga hea aasta. Teeme ka praegu selle nimel tööd, et järgmine aasta oleks vähemalt sama hea, kui mitte parem. Veel täna hommikul olime kõik - võib-olla Nelli mitte - vehklemistossudes. Nüüd seisame korraks teie ees kingades, et öelda aitäh."

"Aga vehkleja ei saa ka ilma torkamata: on olnud väga keeruline aasta. Tooksin siinkohal esile meie individuaaltreenerid, kes teevad ka puhkepäevadel plaane, kuidas saaksime rajale minna nii individuaalselt kui võistkondlikult. Tänan oma isiklikku treenerit Nikolai Novosjolovit, aitäh, et sa oled aidanud mul tulla tagasi. Mul on väga suur rõõm jälle võistkonnas vehelda. Loodan, et saame uuel aastal sportlastena teha seda, mida meie peame tegema ehk vehelda ja treenida ning et teised tööd jäävad teha neile, kelle töö see on," lisas Lehis.

Epeenaiskond teenis kuldse Kristjani seitsmendat korda, varem on naiskond parimaks valitud 1995., 2002., 2013., 2014., 2017. ja 2021. aastal.

Lisaks epeenaiskonnale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill ja rallipaar Ott Tänak – Martin Järveoja.

Aasta võistkond selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.