Mahomesi operatsioon läks korda, tagasitulek nõuab vaeva

Ameerika jalgpall
Patrick Mahomes
Patrick Mahomes Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ameerika jalgpalli liiga NFL-i klubi Kansas City Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes käis põlveoperatsioonil, aga jääb väljakult siiski umbes kolmveerand aastaks kõrvale.

30-aastane Mahomes sai viga nädalavahetusel mängus Los Angeles Chargersi vastu. Esmaspäeval tehti sportlasele operatsioon, mis läks korda. Klubi teatel alustab ta kohe taastusravi, kuid säärasest traumast paranemine võtab aega umbes üheksa kuud.

Mahomesi vigastuse võttis oma taskuhäälingus teemaks ka NFL-i läbi aegade üheks paremaks mängujuhiks peetav Tom Brady, kes sai ka ise karjääri jooksul sarnase trauma ja soovis nooremale ametivennale jõudu.

"See nõuab kõva tööd," lausus ta. "Täielikku pühendumist, samasugust, mida tippsportlased näitavad, kui nad oma spordiala tippu tõusevad. See on raske töö, üks raskemaid."

Kolm korda (2019, 2022, 2023) Kansas City Chiefsi klubiga Super Bowli võitnud Mahomes polnud tänavusel hooajal suutnud meeskonna väga edukal rajal hoida.

Viimased kolm kohtumist kaotanud Kansas Cityl on hetkel kuus võitu ja kaheksa kaotust ning sõelmängudele nad ei jõua.

Toimetaja: Siim Boikov

