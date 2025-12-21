X!

Chicago NFL-i tiim teenis uut ajastut tähistava võidu

Ameerika jalgpall
DJ Moore'i (palliga) suurepärane sooritus tõi Chicagole võidu
DJ Moore'i (palliga) suurepärane sooritus tõi Chicagole võidu Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL on tänavu kõrgesse mängu kerkinud Chicago Bears, kes alistas laupäeva öösel divisjonirivaali Green Bay Packersi lisaajal.

Packers alustas külmas ja tuulises Chicagos toimunud kohtumist paremini ning poolajapausile mindi 6:0 eduseisul, aga põhimängujuht Jordan Love sai teisel veerandil vastu kiivrit kõva vopsu ja pidi peapõrutuse kahtlustusel mängu varakult lõpetama. Bears avas kolmanda veerandi alguses väravalöögiga punktiarve, aga Packersi varumängujuht Malik Willis leidis veerandi lõpus vasakul äärejoonel püüdja ning külalised läksid otsustavale veerandile 13:3 eduseisul.

Otsustava veerandi eel vahetati väravalööke ja Bears sai palli tagasi kümnepunktilises kaotusseisus, kui mänguaega oli jäänud veel viis minutit. Kolme minutiga jõuti taas väravalöögini, aga seejärel oli võõrustajal lahtilöögil õnne ja pall jäi Bearsi kätte. Mängujuht Caleb Williams viis oma rünnaku Green Bay kuue jardi joonele, kuid tulemus sõltus otsustavast katsest.

Packers saatis noorele quarterback'ile survet, aga Williams leidis kiirelt lõpualas üksinda jäänud püüdja ja mäng läks 16:16 viigiseisul lisaajale. Packersi rünnak ebaõnnestus ning Chicago sai palli enda 36 jardi joonel. Kahe jooksuga liigutati seda edasi 18 jardi võrra ning siis leidis Williams pika sööduga püüdja DJ Moore'i, kelle suurepärane sooritus andis Bearsile vinge 22:16 (0:6) võidu.

Viimase 15 hooaja jooksul vaid kaks korda play-off'i jõudnud, aga mõlemal korral avaringis kaotanud Bears on võitnud tänavu mängujuht Williamsi ja uue peatreeneri Ben Johnsoni juhtimisel 11 mängu ja kaotanud vaid neli. Üheksa võidu, viie kaotuse ja ühe viigiga Green Bay jääb NFC põhjadivisjonis piisavalt kaugele, et Chicago liigub päris kindla play-off'i koha suunas ja võistleb veel hooaja viimastel nädalatel konverentsi esikoha nimel.

NFL-i põhihooaja 16. mängunädal algas Eesti aja järgi öösel vastu reedet, kui Seattle Seahawks teenis samuti koduväljakul võidu lisaajal. Divisjonirivaal Los Angeles Rams juhtis veel kümme minutit enne mängu lõppu 16 punktiga ja sai palli, aga Seattle viigistas kiirelt ja mäng vajas lisaaega.

Rams skooris seal touchdown'i ning lisas ühe punkti, aga Seahawks viis palli samuti lõpualasse ning proovis kahepunktilise katsega mäng võita. See õnnestus ning sarnaselt Chicagoga NFC esikohta jahtiv Seahawks teenis vägeva 38:37 võidu.

Seattle jätkab 12 võidu ja kolme kaotusega esikohal, aga võimalus esikoht ja sellega kaasnev vabapääse play-off'i teise ringi napsata on veel nii Bearsil kui Ramsil (mõlemad 11-3). 16. mänguvoorus peetakse pühapäeval 12 mängu, voor lõppeb öösel vastu teisipäeva.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

