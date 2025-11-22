Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

Hooaja avamängus Dukesi paremust tunnistama pidanud Titans alustas finaalmängu ehk Baltic Bowli tempokalt ja asus avaveerandil püüdja Markus Nurmiku touchdown'ist juhtima. Teisel rünnakul ei õnnestunud palli lõpualasse suruda, aga siis tuli Titansile appi liiga parim kaitse, kes sooritas safety ning viis Titansi juhtima 8:0.

Tartu skooris teisel veerandil veel kaks touchdown'i, esimese püüdis poolakas Konrad Paluch ja teise skooris kaitsemängija Brent England ning poolajapausile mindi Titansi 22:0 eduseisul.

Kaunase tiim tuli riietusruumist välja uue energiaga ning skooris teise poolaja alguses touchdown'i, aga Titansi kaitse näitas seejärel võimu ning ei lubanud Dukesile enam ühtegi punkti. Tartu skooris finaalmängu parimaks mängijaks valitud Ott Sellise ja dünaamilise Orm-Gregori Joosti juhtimisel teisel poolajal veel kolm korda ning pälvis kindla 40:6 võiduga Balti meistritiitli.

Titans kaotas hooaja avamängu Kaunasele 6:8, aga alistas seejärel Vilnius Iron Wolvesi 38:0, Klaipeida Curoniansi 34:0 ning põhimõttelises vastasseisus Riga Bearsi koguni 80:0.

Ameerika jalgpalli Balti liigat mängiti viimati 2022. aastal, kui meistriks tuli Tallinn Kings. Tartu Titans on mänginud Baltic Bowlis viis korda, aga enne pühapäevast meistritiitlit tuldi Balti meistriks viimati 2013. aastal.