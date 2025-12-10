X!

NFL-i tiim tõi 44-aastase vanaisa oma hooaega päästma

Ameerika jalgpall
Philip Rivers
Philip Rivers Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli klubi Indianapolis Coltsi põhimängujuht jääb vigastuse tõttu hooaja lõpuni väljaku kõrvale, kuid klubi leidis asenduse 44-aastase Philip Riversi näol, kes viskas viimati NFL-i mängus palli 2021. aasta jaanuaris.

Colts läks hooajale vastu kahe potentsiaalse mängujuhiga ning otsustas suvise treeninglaagri lõpuks 2023. aasta draft'is neljandana valitud Anthony Richardsoni asemel varasemalt New York Giantsi esindanud Daniel Jonesi kasuks.

Indianapolist peeti hooaja eel tugevaks tiimiks, kuid eksperdid viitasid suurema edu piduriks just Jonesile, kes ei mänginud Giantsis draft'i kuuendale valikule vääriliselt. Kogenud mängumees tõestas aga talenti ja Colts alustas hooaega kolme järjestikuse võiduga, võites veel järgmisest viiest mängust neli. Hoog siiski rauges ja Colts langes seejärel AFC konverentsi esikohalt ning eelmise pühapäeva järel ka play-off'i kohalt. Lisaks vigastas mängujuht Jones oma kannakõõlust ning peab kuni järgmise hooajani platsi kõrvale jääma.

Kuivõrd eelmainitud Richardson heitleb samuti vigastusega ning pühapäeval Jonesi asendanud Riley Leonard sai samuti vigastada, tuli Coltsil lahendus leida vabaagentide turult.

Häid mängujuhte ei jäeta aga koju diivanile istuma ja turul oli valik üsna hõre, eriti arvestades Coltsi eesmärki tänavu Super Bowl võita. Seetõttu toodi tiimi juurde hoopis 44-aastane Philip Rivers, kes lõpetas 2021. aasta jaanuaris oma karjääri just Coltsi ridades.

Peatreener Shane Steichen teab Riversit aegadest, kui mehed 2010-ndate lõpus Los Angeles Chargersi rünnaku eest vastutasid ja vanameister avaldas esmaspäevases treeningus niivõrd palju muljet, et Colts sõlmis temaga hooaja lõpuni lepingu. Coltsil on veel võimalus play-off'i jõuda, aga hooaja viimased neli mängu tulevad karmid. Kõigepealt minnakse vastamisi Seattle'i ja San Franciscoga, hooaja lõpetavad kohtumised divisjonirivaalide Jacksonville'i ja Houstoniga.

Rivers valiti 2004. aasta draft'is neljanda valikuna ning ta sai Chargersi esimängujuhiks 2006. aastal. Ta ei jätnud 15 hooaja jooksul ühtegi mängu vahele ning mängis 2008. aastal poolfinaalis rebestunud ACL-i ehk põlve ristatisidemega. Kentsaka viskeliigutusega mängujuht ei suutnud aga Chargersit finaali ehk Super Bowli viia ning karjääri viimaseks hooajaks liitus ta Coltsiga. Pärast kaotust 2021. aasta play-off'is sai temast koduosariigis Alabamas noortetreener.

Vähe sellest, et Rivers on oma peatreenerist vanem ja alustas oma profikarjääri enne kui osa uutest tiimikaaslastest sündinud olid, sai kümne lapse isast eelmise aasta lõpus ka vanaisa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

20:48

Tartu Bigbank alustas eurosarjas Saksamaa klubi vastu võidukalt

20:51

TalTech sai kodupubliku ees Ogrest jagu, Viimsi ei saanud Valmierale vastu Uuendatud

19:57

Vibulaskmise sisekarikavõistlustel püstitati mitu Eesti rekordit

19:21

NFL-i tiim tõi 44-aastase vanaisa oma hooaega päästma

18:44

WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

18:06

Rahvusvaheline autoliit kinnitas nõuded autoralli MM-sarja võistkondadele

17:29

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

16:51

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

16:02

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

15:45

Kerese malemajas hakatakse selgitama vabariigi paremaid

15:16

Frank Liivak jätkab Levadia ridades

14:29

Inglismaa leidis kontrollmängude vastased maailma 20 parema seast

14:01

Infantino tegevus kaevati FIFA eetikakomisjoni

13:29

MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

13:06

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

12:43

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

11:44

Sabalenka transsooliste kaasamist ei poolda: see ei ole naiste suhtes aus

11:18

Vaaksi kaugvisked kippusid mööda minema, aga võit tuli

10:57

Rovanperä avapäev vormeliroolis läks lörri

10:30

Keila KK sai Eesti-Läti liigas võõrsilvõidu

10:07

Pidurdamatu Norra jõudis MM-il poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo