NFL-i tiim tõi 44-aastase vanaisa oma hooaega päästma

Colts läks hooajale vastu kahe potentsiaalse mängujuhiga ning otsustas suvise treeninglaagri lõpuks 2023. aasta draft'is neljandana valitud Anthony Richardsoni asemel varasemalt New York Giantsi esindanud Daniel Jonesi kasuks.

Indianapolist peeti hooaja eel tugevaks tiimiks, kuid eksperdid viitasid suurema edu piduriks just Jonesile, kes ei mänginud Giantsis draft'i kuuendale valikule vääriliselt. Kogenud mängumees tõestas aga talenti ja Colts alustas hooaega kolme järjestikuse võiduga, võites veel järgmisest viiest mängust neli. Hoog siiski rauges ja Colts langes seejärel AFC konverentsi esikohalt ning eelmise pühapäeva järel ka play-off'i kohalt. Lisaks vigastas mängujuht Jones oma kannakõõlust ning peab kuni järgmise hooajani platsi kõrvale jääma.

Kuivõrd eelmainitud Richardson heitleb samuti vigastusega ning pühapäeval Jonesi asendanud Riley Leonard sai samuti vigastada, tuli Coltsil lahendus leida vabaagentide turult.

Häid mängujuhte ei jäeta aga koju diivanile istuma ja turul oli valik üsna hõre, eriti arvestades Coltsi eesmärki tänavu Super Bowl võita. Seetõttu toodi tiimi juurde hoopis 44-aastane Philip Rivers, kes lõpetas 2021. aasta jaanuaris oma karjääri just Coltsi ridades.

Peatreener Shane Steichen teab Riversit aegadest, kui mehed 2010-ndate lõpus Los Angeles Chargersi rünnaku eest vastutasid ja vanameister avaldas esmaspäevases treeningus niivõrd palju muljet, et Colts sõlmis temaga hooaja lõpuni lepingu. Coltsil on veel võimalus play-off'i jõuda, aga hooaja viimased neli mängu tulevad karmid. Kõigepealt minnakse vastamisi Seattle'i ja San Franciscoga, hooaja lõpetavad kohtumised divisjonirivaalide Jacksonville'i ja Houstoniga.

Rivers valiti 2004. aasta draft'is neljanda valikuna ning ta sai Chargersi esimängujuhiks 2006. aastal. Ta ei jätnud 15 hooaja jooksul ühtegi mängu vahele ning mängis 2008. aastal poolfinaalis rebestunud ACL-i ehk põlve ristatisidemega. Kentsaka viskeliigutusega mängujuht ei suutnud aga Chargersit finaali ehk Super Bowli viia ning karjääri viimaseks hooajaks liitus ta Coltsiga. Pärast kaotust 2021. aasta play-off'is sai temast koduosariigis Alabamas noortetreener.

Vähe sellest, et Rivers on oma peatreenerist vanem ja alustas oma profikarjääri enne kui osa uutest tiimikaaslastest sündinud olid, sai kümne lapse isast eelmise aasta lõpus ka vanaisa.