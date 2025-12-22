NFL-i ükssarvik jõudis haruldase saavutuseni

Margus Hundi endine koduklubi võõrustas pühapäeval 16. voorus New York Jetsi ning teenis veenva 29:6 (3:3, 6:3, 7:0, 13:0) võidu. Saintsile oli see viiendaks võiduks kümne kaotuse kõrval.

35-aastane Hill kandis võitjate ridades olulist rolli ning demonstreeris oma laia ampluaad, kui teenis joostes 42 jardi, kogus püüdes 36 jardi (millega ületas ka 1000 püüdmisjardi piiri - toim.) ning viskas mängu lõpus 38-jardise touchdown'i Chris Olavele.

Pühapäevase mänguga sai Hillist ainus mängija Super Bowli ajastul ehk alates 1967. aastast, kellel on karjääri peale kirjas vähemalt 1000 söödu-, jooksu- ja püüdmisjardi. Seni oli ainsana seda suutnud Charley Trippi, kes mängis Teisele Maailmasõjale järgnenud aastatel. Ühtlasi on Hill üks neljast mehest, kes skoorinud karjääri jooksul vähemalt 10 touchdown'i nii visates, joostes kui ka püüdes.

After today's performance, Taysom Hill now has 2,388 passing yards, 2,545 rushing yards, and 1,002 career receiving yards. With his 36 receiving yards today, Hill is now the only player with over 1,000 yards passing, rushing, and receiving in the @NFL Super Bowl era. pic.twitter.com/FxMhfY2qaL — New Orleans Saints PR (@SaintsPR) December 21, 2025

Hilli saavutuse teeb erilisemaks asjaolu, et tänapäeval kasutatakse mängijaid ühe kindla, väga teravaks lihvitud oskuse pärast ning mitme positsiooni mängimine on haruldane nähtus. Hill on aga ükssarvik, kes suudab täita paljusid erinevaid ülesandeid piisavalt hästi, et neid oskusi ka konkreetsetes mänguolukordades kasutada.

Käimasoleva hooaja järel saab Hillist vabaagent ning tõenäoliselt oli pühapäevane mäng tema viimane etteaste Saintsi koduväljakul. Mängujärgsel pressikonverentsil tõstis ta esile Saintsi endise peatreeneri Sean Paytoni, kes varakult märkas tema mitmekülgsust.

"Täna hommikul ma ei tundnud midagi erilist, aga kui staadionile jõudsime, siis hakkasid mõtted rändama. Hakkasin mõtlema viimasele üheksale aastale ja sellele, mida see minu ja mu perekonna jaoks on tähendanud. Tänane mäng oli suurepärane. Ma ei tea, mida tulevik toob, aga vähemalt oli täna väga eriline päev," sõnas NFL-is kokku 45 touchdown'i skoorinud Hill.

