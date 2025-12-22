Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

Valitsev Eesti jalgpallimeister FC Flora teatas, et klubiga on liitunud Eesti koondise eest üle poolesaja mängu pidanud keskväljamees Ilja Antonov.

33-aastane Antonov alustas jalgpalliteed Tallinna FK Spartaki ja FC Puuma noortemeeskondades ning mängis hiljem Tallinna FC Levadias (2012-16), FCI Levadias (2021-22) ja Nõmme Kaljus (2023). Lõppenud aastal osales ta sügishooajal FC Kuressaare rivistuses 15 Premium liiga kohtumises ning tegi kaasa kahes üleminekumängus.

Varem on ta mänginud ka Austria (SV Horn, 2017), Sloveenia (NK Rudar Velenje, 2017-18), Rumeenia (FC Hermannstadt, 2018-19) ja Armeenia (FC Ararat-Armenia 2019-20) klubides. 2020. aasta kevadel tuli ta Armeenia meistriks.

Antonov on kolmekordne Eesti meister, karikavõitja ja superkarikavõitja. Keskpoolkaitsja nimel on 213 Premium Liiga kohtumist ja 11 väravat, ta on esindanud Eesti koondist 52 mängus ja löönud kaks väravat.

"Olen väga õnnelik, et liitun valitseva Eesti meistermeeskonnaga, kus mind ootavad aasta parim treener, Premium Liiga aasta jalgpallur ning suurepärased kaaslased! Tahan kiiresti meeskonda sulanduda ning anda endast igal päeval parim. FC Flora meeskond mängib väga energilist jalgpalli, mängijad mõistavad üksteist suurepäraselt ja nende vahel valitseb hea keemia. Ootan põnevusega ettevalmistustsükli algust," ütles Antonov.

"Mul on väga hea meel Iljad meie meeskonnas näha! FC Floras on palju noori mängijaid, kelle kõrvale vajame töökaid, kogemustega ja väga hea suhtumisega jalgpallureid - Ilja vastab täielikult nendele nõudmistele. Ta seab meeskonna edu alati esikohale, temasarnased eeskujud on võistkonnas väga olulised ning nendega on võimalik kõrgeid eesmärke saavutada," ütles FC Flora spordidirektor Taavi Trasberg.