Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

Kui kandidatuur läheb läbi, siis korraldatakse teine ühine MM pärast 2023. aastat, mil maailmameistreid selgitati Tamperes ja Riias.

2023. aastal külastas Riias mänge 160 000 pealtvaatajat, sealjuures 42 000 väliskülalist. Hokiturniiri fännitsooni jõudis turniiri ajal 220 000 huvilist.

Samuti tõi tiitlivõistluste korraldus Läti hokiliidu teatel riigile korraliku majandusliku kasu - 46,2 miljonit eurot, millest üle 43 miljoni tõid riiki välisturistid.

Ka sportliku poole pealt oli turniir võõrustajale edukas, sest Läti meeskond sai ajaloolised pronksmedalid. Soome medalimängudele ei jõudnud.

Riia on varem kahel korral ka üksi turniiri võõrustanud: 2006. ja 2021. aastal. Soome on ajaloos võõrustanud kümmet jäähoki maailmameistrivõistlustel eliitturniiri.

2030. aasta finaalturniiri korraldaja selgitatakse ilmselt 2026. aasta MM-i päevil toimuval kongressil. Pärast Milano Cortina olümpiat selgub maailmameister Šveitsis Zürichis ja Fribourgis peetavate mängude järel.