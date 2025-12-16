PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

Mbappe liitus PSG-ga 2017. aastal ning esindas seejärel Prantsusmaa esiklubi seitse hooaega, kuid liitus eelmise aasta suvel pika üleminekusaaga järel Madridi Realiga.

Sel sügisel kaebas 26-aastane ründaja oma endise koduklubi aga kohtusse ning nõudis välja enam kui 263 miljoni euro väärtuses maksmata palka ning boonuseid. PSG vastas samaga ning nõudis mängijalt 240 miljonit, mida põhjendasid sellega, et klubi oleks mängumehe 2023. aastal 300 miljoni eest Saudi Araabiasse müünud, kuid Mbappe keeldus sellest tehingust. Järgmisel suvel lahkus Mbappe klubist aga vabaagendina ehk PSG ei saanud maailma parimate mängijate hulka kuuluva mehe eest mingit kompensatsiooni.

Teisipäeval tegi Pariisi kohus otsuse Mbappe kasuks ning määras, et PSG võlgneb talle 60 miljoni väärtuses maksmata palka ning boonuseid.

Mängija süüdistas klubi veel moraalses ahistamises, laimamises ja lepingu loata ümberkirjutamises, kuid loobus nüüd neist. "Oleme selle tulemusega rahu. See on oodatav, kui töötajale ei maksta palka," ütles Mbappe esindaja Frederique Cassereau.