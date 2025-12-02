Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

Penguinsi kapten on nüüd vaid seitsme punkti kaugusel klubi varasema kapteni Mario Lemieux põhihooaja punktirekordist – Lemieux kogus karjääri jooksul Penguinsi eest põhihooaja mängudes 1723 punkti, Crosbyl on praegu kirjas 1716 punkti.

Eriti hästi on Crosby mänginud Flyersi vastu – ta on Philadelphia tiimile 92 mänguga visanud 59 väravat ja saanud kokku 137 punkti.

Lisaks Crosbyle skoorisid Penguinsi eest Bryan Rust, Thomas Novak ja Kevin Hayes. Flyersi auvärava viskas Tyson Foerster.

Idakonverentsis on Penguins praegu viies ja Flyers kuues, mõlemad on kogunud 31 punkti.

Tulemused:

New Jersey – Columbus 3:5

Philadelphia – Pittsburgh 1:5

Buffalo – Winnipeg 5:1

St. Louis – Anaheim 1:4

San Jose – Utah 6:3