Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

Park Men kategoorias osales kokku 60 maailma parimat trikitõukeratturit. 19-aastane Tihhomirov saavutas Eesti trikitõukerattaspordi jaoks ajaloolise tulemuse, pääsedes finaali ja lõpetades kõrge kaheksanda kohaga. Ta on alles teine eestlane ja kogu Baltikumi peale samuti teine sportlane, kes suutnud MM-il finaali jõuda. 2017. aastal sai sellega esimesena hakkama Roomet Säälik, kes võitis pronksmedali.

Tihhomirov on sel hooajal näidanud silmapaistvat stabiilsust. Ta on mitmel rahvusvahelisel võistlusel jõudnud finaali ning septembris saavutas ta Euroopa meistrivõistlustel Norras viienda koha.

"Oleme Maksimi suurepärase tulemuse üle väga uhked. Finaalikoht trikitõukerattaspordi MM-il on Eesti spordi jaoks märgilise tähtsusega saavutus ning näitab, et meie sportlased suudavad võistelda maailma absoluutse eliidiga," ütles trikitõukerattaspordi alakomisjoni juht Ruslan Tihhomirov.

Lisaks Tihhomirovile olid MM-il võistlustules Nikita Trofimov ja Filipp Jankovski. Trofimov sai Park Men kategoorias 40. koha ja Jankovski lõpetas Park Junior klassis 32. kohaga.