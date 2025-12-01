X!

Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

Ekstreemsport
Maksim Tihhomirov.
Maksim Tihhomirov. Autor/allikas: Eesti Rulluisuliit
Ekstreemsport

Jaapanis Sakais toimunud trikitõukerattaspordi maailmameistrivõistlustel saavutas Maksim Tihhomirov Park Men kategoorias kaheksanda koha.

Park Men kategoorias osales kokku 60 maailma parimat trikitõukeratturit. 19-aastane Tihhomirov saavutas Eesti trikitõukerattaspordi jaoks ajaloolise tulemuse, pääsedes finaali ja lõpetades kõrge kaheksanda kohaga. Ta on alles teine eestlane ja kogu Baltikumi peale samuti teine sportlane, kes suutnud MM-il finaali jõuda. 2017. aastal sai sellega esimesena hakkama Roomet Säälik, kes võitis pronksmedali.

Tihhomirov on sel hooajal näidanud silmapaistvat stabiilsust. Ta on mitmel rahvusvahelisel võistlusel jõudnud finaali ning septembris saavutas ta Euroopa meistrivõistlustel Norras viienda koha.

"Oleme Maksimi suurepärase tulemuse üle väga uhked. Finaalikoht trikitõukerattaspordi MM-il on Eesti spordi jaoks märgilise tähtsusega saavutus ning näitab, et meie sportlased suudavad võistelda maailma absoluutse eliidiga," ütles trikitõukerattaspordi alakomisjoni juht Ruslan Tihhomirov.

Lisaks Tihhomirovile olid MM-il võistlustules Nikita Trofimov ja Filipp Jankovski. Trofimov sai Park Men kategoorias 40. koha ja Jankovski lõpetas Park Junior klassis 32. kohaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

17:29

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

17:05

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

14:40

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

14:01

Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

11.10

VIDEO | "Pealtnägija" tutvustas Ott Tänaku tiimi köögipoolt

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

30.11

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo