Kogenud B-boy: Eesti breikaritel on palju potentsiaali

Tänavatantsu karikavõistluste päeva esimeses pooles võitis breiktantsija Melani Väits naiste arvestuses, kindlustades sellega ka karikavõidu. "Kui ma alustasin 7-aastasena Võrus breiktantsu, siis esimese asjana jäid silma need trikid. Sellepärast läksin ka trenni proovima, tänava peal nägin üht Võru punti tantsimas. Läksin proovima ja sellest ajast teen, juba üle kümne aasta," ütles Väits ERR-ile.

Eesti Tänavatantsijate Liidu juhatuse liige Mari Venski tõdeb, et tore on näha, kui noori sportlasi on peale tulemas.

"Edasi arenenud on kindlasti see, et kuna breiktants oli suveolümpiamängudel, on väga märgatavalt kasvanud Eestis breiktantsijate kogukond. Kuna oleme tänavatantsijate liiduga mitmeid aastaid järjest võistluseid korraldanud, siis on tase kasvanud ja kujunenud," sõnas ta.

Londonis elav ning rohkem kui kümme aastat breiktantsu hinnanud B-Boy Spini sõnul on võrreldes eelmise aastaga arengut breiktantsus näha.

"Tänasel võistlusel osales palju noori võistlejaid, enamus neist on noored breiktantsijad. Maailmas on noorte breikarite tase ääretult kõrge. Igas riigis on erineva tasemega sportlasi. Eestis pole ma veel väga kõrge tasemega tantsijaid kohanud, kuid potentsiaali on palju," sõnas B-boy.