X!

Kogenud B-boy: Eesti breikaritel on palju potentsiaali

Teised alad
Foto: ERR
Teised alad

Tänavatantsu võistlus tõi laupäeval Tartu Tamme kooli saali põrandale kokku ligi 100 võistlejat, kümnes erinevas kategoorias.

Tänavatantsu karikavõistluste päeva esimeses pooles võitis breiktantsija Melani Väits naiste arvestuses, kindlustades sellega ka karikavõidu. "Kui ma alustasin 7-aastasena Võrus breiktantsu, siis esimese asjana jäid silma need trikid. Sellepärast läksin ka trenni proovima, tänava peal nägin üht Võru punti tantsimas. Läksin proovima ja sellest ajast teen, juba üle kümne aasta," ütles Väits ERR-ile.

Eesti Tänavatantsijate Liidu juhatuse liige Mari Venski tõdeb, et tore on näha, kui noori sportlasi on peale tulemas.

"Edasi arenenud on kindlasti see, et kuna breiktants oli suveolümpiamängudel, on väga märgatavalt kasvanud Eestis breiktantsijate kogukond. Kuna oleme tänavatantsijate liiduga mitmeid aastaid järjest võistluseid korraldanud, siis on tase kasvanud ja kujunenud," sõnas ta.

Londonis elav ning rohkem kui kümme aastat breiktantsu hinnanud B-Boy Spini sõnul on võrreldes eelmise aastaga arengut breiktantsus näha.

"Tänasel võistlusel osales palju noori võistlejaid, enamus neist on noored breiktantsijad. Maailmas on noorte breikarite tase ääretult kõrge. Igas riigis on erineva tasemega sportlasi. Eestis pole ma veel väga kõrge tasemega tantsijaid kohanud, kuid potentsiaali on palju," sõnas B-boy.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

11:58

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi Uuendatud

11:52

Pärnu VK eestvedajad: lõppeesmärk on oma noortega tiitleid võita

11:13

FC Tallinn kindlustas koha esiliigas

10:19

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

09:51

Tõugjas siirdus Rootsi kõrgliigasse

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

08:49

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

08:05

Kogenud B-boy: Eesti breikaritel on palju potentsiaali

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki Uuendatud

22.11

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

22.11

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll Uuendatud

22.11

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

22.11

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub Uuendatud

22.11

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

22.11

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo