Denis Grabe tuli Floridas teiseks

Snuuker ja piljard
Denis Grabe, kohtunik Ed Liddawi, Thorsten Hohmann
Denis Grabe, kohtunik Ed Liddawi, Thorsten Hohmann Autor/allikas: Erwin Dionisio
Snuuker ja piljard

Eesti piljardisportlane Denis Grabe teenis Ameerika Ühendriikides Floridas toimunud International Openi nimelisel võistlusel 14.1 formaadis teise koha.

Esikohamatšis pidi Grabe tunnistama Saksamaa piljardikuulsuse Thorsten Hohmanni 150:84 paremust. Seejuures domineeris alguses Eesti mängija, aga siis leidis ka Hohmann oma esituse ja Grabe 84:75 eduseisult eestlane enam laua äärde ei pääsenudki.

14.1-formaadis mängitakse teatud arvu punktideni selliselt, et lüüa võib kõiki laual olevaid kuule ja iga kuul annab ühe punkti. Neljapäeval alustab Grabe samas paigas 9-palli formaadi võistlustega.

Toimetaja: Siim Boikov

Denis Grabe tuli Floridas teiseks

