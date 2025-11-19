Denis Grabe tuli Floridas teiseks

Esikohamatšis pidi Grabe tunnistama Saksamaa piljardikuulsuse Thorsten Hohmanni 150:84 paremust. Seejuures domineeris alguses Eesti mängija, aga siis leidis ka Hohmann oma esituse ja Grabe 84:75 eduseisult eestlane enam laua äärde ei pääsenudki.

14.1-formaadis mängitakse teatud arvu punktideni selliselt, et lüüa võib kõiki laual olevaid kuule ja iga kuul annab ühe punkti. Neljapäeval alustab Grabe samas paigas 9-palli formaadi võistlustega.