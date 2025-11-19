Kübaratriki teinud Sappinen: väga mõnus emotsioon hooaja lõppu

"Kindlasti supertunne. Väga mõnus emotsioon siia hooaja lõppu!" ütles Sappinen pärast mängu Soccernet.ee-le.

"Enne mängu oli tunne, et läheme lõpetame selle hooaja ilusti ära. Anname kõik, mis meil anda on, teeme hea tulemuse. Ja nii ka läks!" lisas ta.

Võidu teeb tema sõnul veel magusamaks see, et Eesti tuli kahel korral kaotusseisust välja. "Absoluutselt. Kogu meeskonnale, kogu staffile. Lõpetada see aasta esiteks võiduga ja teiseks näidata, et kui jääme kaotusseisu, siis see mäng ei ole meie jaoks läbi. Suudame küll tagasi tulla," toonitas ta.

