Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

Florida Panthersi mängijad.
Florida Panthersi mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähokiliigas NHL teenis valitsev meister Florida Panthers suure võidu, kui alistas kodujääl väravaterohkes mängus Vancouver Canucksi 8:5 (2:2, 3:1, 3:2).

Võitjate poolel sai vähemalt ühe resultatiivsuspunkti kirja koguni 16 meest ja nende seas ka väravavaht Sergei Bobrovski, kes andis esimesel perioodil väravasöödu Seth Jonesile.

Jones viskas oma teise värava viimase kolmandiku keskel. Lisaks talle skoorisid Sam Bennett (1+1), Brad Marchand (1+1), Anthony John Greer, Luke Kunin, Anton Lundell ja Evan Rodrigues. Sam Reinhart jagas kaaslastele kolm tulemuslikku söötu ning Bobrovski tõrjus väravasuul 10 pealeviset.

Panthers hoiab idakonverentsis 12. kohta, Canucks on läänes samal positsioonil.

Kehvast hooaja algusest toibunud Boston Bruinsi kuuemänguline koduvõitude seeria lõppes, kui jäädi 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) alla Carolina Hurricanesile. Jordan Staal ja Mark Jankowski viisid külalismeeskonna teisel perioodil juhtima ning viimasel perioodil sai käe valgeks Taylor Hall.

Hurricanesi puurivaht Pjotr Kotšetkov jäi napilt ilma hooaja teisest nullimängust, kui 9,6 sekundit enne lõppu viskas arvulisest ülekaalust Bruinsi auvärava Riley Tufte.

Hurricanes kerkis idakonverentsi liidri New Jersey Devilsiga võrdsetele punktidele, mõlemal on kirjas 27 silma. Bruins on samas konverentsis neljandal kohal (24 punkti).

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Utah Mammoth 3:2 (la.)
Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 4:3 (kv.)
Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 5:1
Washington Capitals - Los Angeles Kings 2:1

Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

