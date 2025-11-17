Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

Laupäeval, 15. novembril kohtusid Kohtla-Järvel HC Everest ja HC Wolverines. Kodunaiskond domineeris kohtumist täielikult ning teenis kindla 10 : 1 võidu. Võitjate poolel särasid eriti Anna Dubkova ja Anna Fedjajeva, kes mõlemad viskasid neli väravat, vahendab eestihoki.ee.

Sama päeva õhtul toimus teine mäng Haabersti jäähallis, kus HC Grizzlyz alistas HK Roosa Pantri tulemusega 9 : 2. Ka selles kohtumises jagus häid sooritusi – kaks väravat said kirja Jana Bilorus, Christin Lauk-Gurtovoi, Emilia Koger ja Svetlana Tsupsman.

Naiste hokiliiga jätkub eeloleval nädalavahetusel. Laupäeval, 23. novembril kell 20.30 kohtuvad Tondiraba jäähallis HC Grizzlyz ja HC Everest. Pühapäeval, 24. novembril kell 16.00 lähevad Astri Arenal vastamisi HK Säde ja HK Roosa Panter.

Enne neid mänge on HC Grizzlyzel 10 punkti viiest kohtumisest ehk täisedu. Üheksa punkti on HC Everestil ja HK Sädel, seda vastavalt kuuest ja seitsmest mängust. Tabeli lõpus on HK Roosa Panter kahe punktiga ja HC Wolferines, kel on punktiarve avamata.

Põhiturniiril mängitakse neli ringi ehk iga klubi peab 16 mängu. Play-off'i pääseb neli paremat naiskonda.