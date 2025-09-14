HC Grizzlyz alustas naiste hokiliigat kindla võiduga

Laupäeva hilisõhtul anti avapauk uuele Eesti naiste jäähokiliiga hooajale, kui Tondiraba jäähallis kohtusid HC Grizzlyz ja HK Säde naiskonnad. Hooaja avamängu võitis kindlalt HC Grizzlyz tulemusega 3 : 0.

Grizzlyde eest säras resultatiivselt Olesja Prants, kes viskas kaks väravat. Ühe tabamuse lisas Delen Schüle. Väravas tegi suurepärase esituse Julia Geller, kes tõrjus kõik 21 vastaste pealeviset ning kindlustas oma naiskonnale nullimängu.

HK Säde väravavaht Triinu Tuvike-Heiskonen oli samuti tasemel, sooritades muljetavaldavad 37 tõrjet, kuid sellest paraku ei piisanud.

Naiste hokiliiga jätkub juba järgmisel nädalavahetusel, kui 20. septembril kohtuvad kell 12.30 Kohtla-Järve jäähallis HC Everesti ja HK Roosa Panteri naiskonnad. Sama päeva õhtul kell 20.30 võõrustab Tondiraba jäähallis HC Wolferines taas jääle tulevat HK Sädet.