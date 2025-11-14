Ellermann: tippu jõudmiseks peab olema erilise karakteriga hobune

Kuidas saavad kokku tipptasemel Eesti ratsutaja ja ratsu, see oli Tartu Ülikooli raamatukogus toimunud ratsaspordifoorumi üks suuremaid arutelude teemasid. Endise ratsasportlase Raigo Kollomi sõnul on noorte hobuste tippu jõudmist keeruline ette näha.

"Me veel ei tea, mis praegustest noortest hobustest saab. Meie minevik, sporthobuste seltsi ja tõuraamatu algaastatel sündinud hobustest kolm või neli on jõudnud maailma saja parema sporthobuse hulka. Praegugi on 59. kohal maailma edetabelis takistussõidus hobune Bon Ami," rääkis ratsaspordi korüfee Raigo Kollom.

Mitmekordne Eesti meister Dina Ellermann leidis, et Eesti hobusekasvatus on väga heal tasemel, kuid tavalised hobused nii lihtsalt tippu ei jõua. "Nad on erilise iseloomuga ja tugeva iseloomuga hobused, nii nagu minu arust meil on kõik inimtippsportlased, sellised on ka hobused. Lihtsalt tavalise hobusega sa ei pruugi jõuda, peab olema eriline karakter," selgitas Ellermann.

Hobusekasvataja Peeter Viiardi sõnul on Eestis tipphobuste kasvatamiseks kõik tingimused olemas. "Tipphobuse kasvatamine on iseenesest selline asi, mida me ei saa määratleda. Tipphobuseks saab alles siis, kui ta ükskord on sadulasse pandud ja kvaliteet on saanud kinnitust, et ta on tipphobune. Seni oleme usus ja lootuses, et ta sinna jõuab ükskord."