Riismaa klubi võiduseeria katkes

Eesti korvpallur Joonas Riismaa koduklubi Tortona kaotas Itaalia kõrgliiga kuuendas voorus võõrsil Triestele 81:91 (29:15, 14:26, 18:23, 20:27) ja nii sai otsa ka kolmemänguline võiduseeria.

Kui esimesel veerandil domineeris Tortona ja teisel Trieste, siis suurem osa teisest poolajast kulges üsna võrdses heitluses. Seisult 72:72 hakkas Trieste siiski tagapisi eest ära libisema ja võitis lõpuks üsna kindlalt.

Riismaa mängis Tortona eest üheksa minutit, viskas kuus punkti (kahesed 2/2, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli, tegi ühe vaheltlõike ja neli viga.

Tortona paremad olid lätlane Arturs Strautinš ja ameeriklane Christian Vital 17 punkti ning ameeriklane Justin Gorham 16 punkti ja tosina lauapalliga. Võitjatele tõid 17 silma Markel Brown ja Jahmius Ramsey.

Tortona jätkab nüüd hooaega viie võidu ja kahe kaotusega, Triestel on kirjas neli võitu ja kolm kaotust.

Järgmise mängu peab Riismaa klubi juba laupäeval võõrsil Udinega (1-6).