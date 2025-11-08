Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks

Tallinna FC Flora alistas Premium liiga viimases mänguvoorus võõrsil Pärnu Vapruse 3:0 ning kindlustas sellega klubi ajaloo 16. meistritiitli. FCI Levadia ei suutnud samal ajal enamat 2:2 viigist Harju JK Laagri vastu ja pidi leppima hõbedaga.

Mõlemad tiitlinõudlejad läksid oma mängus varakult juhtima, kui Mihkel Ainsalu viis Levadia Laagris ette kümnendal minutil ning Sergei Zenjov sai Pärnus samaga hakkama kaks minutit hiljem.

Flora suurendas oma edu kaheväravaliseks 27. minutil. Markus Poomi sööt põrkas Pärnu kaitsjast Siim Aerust väravajoonele, Joonas Sild lõi palli puhtaks, aga otsajoone suhtes õigel positsioonil olnud äärekohtuniku hinnangul ületas pall väravajoone. VAR-il ei olnud olemasolevate kaameranurkade põhjal võimalik otsust ümber lükata ja nii jäi värav jõusse.

Teisel poolajal tegi VAR otsuse ka Flora vastu: Rauno Alliku libistas end sisuliselt väravajoonel Silla kehva puute järel koos palliga võrku, pärast video vaatamist otsustas peakohtunik Kristo Külljastinen hoopis Allikut kollase kaardiga karistada. Harju JK Laagri teenis siis 57. minutil penalti, mille realiseeris Kristjan Kriis.

Flora otsustas meistritiitli saatuse lõplikult Nikita Mihhailovi 76. minuti väravaga, Levadia ei suutnudki Laagris võiduväravat leida, mängu esimesel lisaminutil lahendas hoopis Kriis ära kodumeeskonna kiirrünnaku ja viis Laagri 2:1 juhtima, veel kuuendal lisaminutil jõudis Levadia läbi kodumeeskonna omavärava 2:2 viigini.

Mängijana Levadia ridades kolmel ja Flora koosseisus neljal korral Eesti meistriks kroonitud Konstantin Vassiljev võitis oma debüüthooajal Flora juhendajana kohe esimese Eesti meistritiitli ka peatreenerina. Florale on see 16. tiitliks.

Põnevaks kujunes ka heitlus eelviimasele kohale ehk selle nimel, kes pääseb üleminekumängudest. Tartu Tammeka alistas koduväljakul 2:0 Narva Transi ning et FC Kuressaare pidi tabeli viimase Tallinna Kalevi vastu leppima 1:2 kaotusega, kerkis Tammeka neist mööda kaheksandaks ja Kuressaare kohtub esiliiga teise koha omaniku Viimsiga.

Premium liiga lõpptabel: 1. Flora 82 (punkti), 2. Levadia 79, 3. Nõmme Kalju 74, 4. Paide Linnameeskond 70, 5. Narva Trans 51, 6. Pärnu Vaprus 49, 7. Harju Laagri 36, 8. Tartu Tammeka 30, 9. FC Kuressaare 28, 10. Tallinna Kalev 17

Enne mänge:

Floral on viimase vooru eel 79 ning tiitlikaitsjal Levadial 78 punkti. Valem on lihtne: kui Flora Pärnus sealse Vapruse alistab, on karikas nende, florakate viigi või kaotuse korral kaitseks Levadia Laagris võites tiitlit.

Flora on Vapruse 19 omavahelisest mängust alistanud 16-s, sealjuures on kaks viimast kohtumist lõppenud Flora 3:0 võiduga, aga hooaja alguses üllatas Vaprus Sportland Arenal 1:0 võiduga.

"Pärnu on sel hooajal väga hästi mänginud ja kõiki üllatanud. Nad on näidanud head meeskonnavaimu ja distsipliini, nii et me kindlasti ei alahinda neid," kommenteeris kohtumise eel Flora ründaja Rauno Alliku. "Tuleb raske mäng, aga meil on laupäeval ainult üks eesmärk ja selle saavutamiseks peame kõik väljakule jätma."

Igal juhul võitu vajav Levadia pole Harju Laagri vastu tänavu midagi juhuse hooleks jätnud: kõik kolm omavahelist mängu on võidetud koondskooriga 9:0. "Peame keskenduma oma töö tegemisele – võtma kolm punkti ja seejärel ootama Pärnu mängu tulemust. Ma usaldan Pärnu professionaalsust. Ja ma usun endiselt, et meist saavad meistrid," tõdes Levadia peatreener Curro Torres.

Tallinna Kalev langeb igal juhul esiliigasse, aga lahtine on veel ka see, kes lõpetab nende ees üheksandana ehk kohtub Viimsiga üleminekumängudel. Viimase vooru eel on Kuressaarel 28 ja Tartu Tammekal 27 punkti. Kuressaare sõidab külla Kalevile, Tammeka võõrustab Narva Transi.