Debüüthooajal Flora meistriks viinud Vassiljev: jaanuaris olime teadmatuses

Premium liiga
Foto: Kuvatõmmis
Premium liiga

Seitsmel korral mängijana Eesti meistriks kroonitud endine Eesti jalgpallikoondislane Konstantin Vassiljev võitis esimest korda tiitli ka peatreenerina, kui FC Flora alistas Premium liiga viimases voorus Pärnu Vapruse 3:0 ja edestas lõpuks FCI Levadiat kolme punktiga.

Vassiljev jõudis intervjuu alguses öelda, et esimene tiitel treenerina on eriline, seejärel võtsid Flora mängijad ta haardesse ning viskasid õnnitlusteks taeva poole. "Enam-vähem sarnased emotsioonid olid [ka mängijana esimest tiitlit võites]," jätkas Vassiljev taas jalgel seistes. "Toona oli Sergei Hohlov-Simson meeskonna kapten, nüüd on ta mu tegevjuht! See on imeline," naeris ta.

"Meil oli mingi plaan, aga ütlesin ka täna mängijatele, et jaanuaris olime vist kõik teadmatuses, mis sellest välja tuleb. Hakkasime vaikselt töötama, mitte paljude asjadega, vaid järjest mingite asjadega. Meil olid päris erinevad mängude perioodid, kus tulemus pidi toetama usku, et see kõik on võimalik. Mida aeg edasi läks, siis enam oli riietusruum üht meelt. Kui asjad lähevad hästi, on kõik võimalik," jätkas Vassiljev.

"Meie vastased lubasid meil selles konkurentsis olla lõpuni ja mida hooaja lõpu poole, seda küpsem see meeskond oli," võttis nüüd kaheksakordne Eesti meister Flora hooaja kokku.

"Lõppkokkuvõttes kõige suurem enesekindlus tuli sellest, et selles seltskonnas on päris suur sisu ja iseloom. Küsimus oli selles, kas suudame seda realiseerida. Meil on kümme kuud selja taga ja nüüd on aeg natuke pidutseda!"

Toimetaja: Anders Nõmm

