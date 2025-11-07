Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

Jalgpalli Premium liigas selgub laupäeval, kas Eesti meistriks kroonitakse FC Flora või suudab tiitlit kaitsta FCI Levadia. Endise tippjalgpalluri Rimo Hundi sõnul ei oota ühepunktilist edu omavat Florat Pärnus midagi lihtsat.

Laupäevase Premium liiga viimase mängupäeva eel on Pärnus sealse Vaprusega kohtuval Floral tabeliliidrina 79 punkti, Harju Laagriga mängival Levadial 78 punkti. Hunt on ka ise mängijana samas olukorras olnud, kui 2018. aastal oli Nõmme Kaljul viimases voorus tiitlivõiduks vaja Narva Transi võita. Hunt aitaski oma tiimi 4:1 võiduni ja Kalju tuli teist korda Eesti meistriks.

"See oli väga huvitav ja hea aasta," rääkis Hunt reedel ETV spordisaate stuudios. "Meie meeskonna sisekliima oli väga heal tasemel ja tegime pretsedendi, kui ei kaotanud ühtegi mängu, aga ikkagi suutsid Levadia ja Flora meil kannul olla. Mäletan seda, et ega ma väga palju ei muretsenud. Selline sportlik närv oli kindlasti sees, aga suhteliselt enesekindel olek oli ka."

Flora alustas uue peatreeneri Konstantin Vassiljevi käe all hooaega viigiga Narva Transi vastu ja kaotusega Pärnu Vaprusele, aga ülejäänud kevad ja suve lõpp oli suures plaanis tugev. Tabeliseisu lisas põnevust septembri viimane nädal, kui Flora kaotas järjest nii Levadiale kui Kaljule.

"Flora on saanud kogu hooaja tulla vaikselt, üksi toimetades, mitte väga suure luubi all olles," rääkis Hunt. "Nad on stabiilselt oma mängu parandanud, stabiilsemaks, kliinilisemaks. Tänu sellele on ka see lõpp nõnda põnev. Mis siin salata, Vassiljevil on peatreenerina võimalik debüüthooajal kuld võita. Närvide mängu on mitmel tasandil ja ega Pärnu kindlasti midagi lihtsaks ei tee," arvas endine koondise ründaja.

Hunt ütles, et paratamatult on teiste samal ajal toimuvate kohtumiste tulemustega väljakul kursis ka mängijad. "Loomulikult tegeletakse oma asjaga, nad ei keskendu sellele, aga see info käib kogu aeg pingi pealt ka," sõnas Hunt, kelle sõnul võib laupäeval juhtuda igasuguseid üllatusi.

Otsustavaid mänge näeb laupäeval ERR-ist: kell 12.20 algab ETV-s Vapruse ja Flora kohtumise otseülekanne, samal ajal saab ETV2-s kaasa elada Harju ja Levadia matšile.