X!

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali

Premium liiga
{{1762069440000 | amCalendar}}
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia
Vaata galeriid
89 pilti
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga eelviimases voorus alistas Tallinna FCI Levadia võõrsil Narva Transi 4:0 ja säilitas lootuse meistritiitli nimel võidelda.

Levadia sõitis piirilinna teadmisega, et peab Transi igal juhul alistama, sest viigi või kaotuse korral oleks meistritiitel läinud omavaheliste mängude tõttu juba enne viimast vooru Tallinna Florale.

Külalismeeskond ei jätnud midagi juhuse hooleks ning juba kümme minutit pärast avavilet avas väravaarve Carlos Torres. Kaks minutit hiljem suurendas vahet Til Mavretic ja 34. minutil hoolitses kolmanda värava eest Mihkel Ainsalu.

Trans jäi teise poolaja keskel arvulisse vähemusse, kui 66. minutil sai teise kollase kaardi ründaja Ahmad Abdullahi Gero. Levadia viimase värava lõi 81. minutil 17-aastane Maksimilian Skvortsov.

Levadia peab meistritiitli võitmiseks viimases voorus alistama Harju Laagri ja lootma, et Flora viigistab või kaotab Pärnu Vaprusele.

Nõmme Kalju sai koduväljakul jagu Tartu Tammekast 2:1 ja saavutas hooaja kokkuvõttes kolmanda koha. Tammeka asus Ezekiel Tanimowo väravast 11. minutil juhtima, kuid teise poolaja keskel viigistas seisu Oleksandr Musolitinil täpne kauglöök ning seitse minutit enne normaalaja lõppu kindlustas pronksmedali Mattias Männilaane tabamus.

Neljandal kohal lõpetav Paide Linnameeskond võõrustas Vaprust, kellest oldi üle 3:0. Jala said valgeks Martin Miller, William Lins ja Victor Hugo.

35. vooru viimases kohtumises lähevad algusega kell 17.00 vastamisi Harju Laagri ja esiliigasse langenud Tallinna Kalev.

Tabeliseis: 1. Flora 79 punkti, 2. Levadia 78 p, 3. Kalju 73 p, 4. Paide 69 p, 5. Trans 51 p, 6. Vaprus 49 p, 7. Harju 32 p, 8. Kuressaare 28 p, 9. Tammeka 27 p, 10. Kalev 14 p.

Enne mängu:

"Sõidame Narva kohtustustega võtta võit. Usume jätkuvalt oma võimalustesse rääkida kaasa tiitlimängus. Saab olema raske kohtumine ning selge on see, et saab olema mehine andmine. Peame väga hästi esinema, et saavutada kolm võidupunkti," rääkis kohtumise eel Levadia peatreener Curro Torres.

Transil on Levadia vastu käsil nukker seeria, kui viimasest 20 omavahelisest mängust ei ole võidetud ühtegi ning kaotust on välditud vaid kahel korral.

"Meeskonda ootab ees raske mäng ühe meistrivõistluste liidriga. Ma arvan, et see on meile hea väljakutse. Meid ootab pingeline võitlus igal väljakul. Meeskond läheb väljakule ja teeb kõik võimaliku, et võita. Ootame publikut tribüünidele, nende toetus mängupäeval on eriti oluline," sõnas Transi poolkaitsja Jegor Žuravljov.

Pühapäeval on kavas veel kolm kohtumist: Nõmme Kalju - Tartu Tammeka, Paide Linnameeskond - Pärnu Vaprus ning Harju Laagri - Tallinna Kalev.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

16:27

Torres: loodame Pärnu peale!

16:04

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

15:52

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

01.11

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

30.10

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

27.10

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

26.10

Levadia lõi juba esimese 20 minutiga Pärnule kolm väravat

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

26.10

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

26.10

VIDEO | Sappinen tõi põnevusmängus Florale viigipunkti

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

16:27

Torres: loodame Pärnu peale!

16:04

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

15:52

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

15:02

Saaliliiga kolmas voor tõi rõõmu külalismeeskondadele

15:01

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

14:19

Väsimatu Vardy sahistas Juventuse võrku

13:37

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

12:54

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

12:27

Rait Ratasepp püstitas 24-tunnisel rattasõidul isikliku rekordi

11:50

Tartu Ülikool/Bigbank ei jätnud Audentesele võimalust

11:18

Mbappe tassis kahe väravaga Reali võiduni

10:46

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

10:20

Los Angeles Dodgers võitis teise järjestikuse meistritiitli

09:03

Vigastuskriisis Pacers sai esimese võidu kirja

08:38

Salah aitas Liverpooli tagasi võidulainele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo