Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali

Levadia sõitis piirilinna teadmisega, et peab Transi igal juhul alistama, sest viigi või kaotuse korral oleks meistritiitel läinud omavaheliste mängude tõttu juba enne viimast vooru Tallinna Florale.

Külalismeeskond ei jätnud midagi juhuse hooleks ning juba kümme minutit pärast avavilet avas väravaarve Carlos Torres. Kaks minutit hiljem suurendas vahet Til Mavretic ja 34. minutil hoolitses kolmanda värava eest Mihkel Ainsalu.

Trans jäi teise poolaja keskel arvulisse vähemusse, kui 66. minutil sai teise kollase kaardi ründaja Ahmad Abdullahi Gero. Levadia viimase värava lõi 81. minutil 17-aastane Maksimilian Skvortsov.

Levadia peab meistritiitli võitmiseks viimases voorus alistama Harju Laagri ja lootma, et Flora viigistab või kaotab Pärnu Vaprusele.

Nõmme Kalju sai koduväljakul jagu Tartu Tammekast 2:1 ja saavutas hooaja kokkuvõttes kolmanda koha. Tammeka asus Ezekiel Tanimowo väravast 11. minutil juhtima, kuid teise poolaja keskel viigistas seisu Oleksandr Musolitinil täpne kauglöök ning seitse minutit enne normaalaja lõppu kindlustas pronksmedali Mattias Männilaane tabamus.

Neljandal kohal lõpetav Paide Linnameeskond võõrustas Vaprust, kellest oldi üle 3:0. Jala said valgeks Martin Miller, William Lins ja Victor Hugo.

35. vooru viimases kohtumises lähevad algusega kell 17.00 vastamisi Harju Laagri ja esiliigasse langenud Tallinna Kalev.

Tabeliseis: 1. Flora 79 punkti, 2. Levadia 78 p, 3. Kalju 73 p, 4. Paide 69 p, 5. Trans 51 p, 6. Vaprus 49 p, 7. Harju 32 p, 8. Kuressaare 28 p, 9. Tammeka 27 p, 10. Kalev 14 p.

Enne mängu:

"Sõidame Narva kohtustustega võtta võit. Usume jätkuvalt oma võimalustesse rääkida kaasa tiitlimängus. Saab olema raske kohtumine ning selge on see, et saab olema mehine andmine. Peame väga hästi esinema, et saavutada kolm võidupunkti," rääkis kohtumise eel Levadia peatreener Curro Torres.

Transil on Levadia vastu käsil nukker seeria, kui viimasest 20 omavahelisest mängust ei ole võidetud ühtegi ning kaotust on välditud vaid kahel korral.

"Meeskonda ootab ees raske mäng ühe meistrivõistluste liidriga. Ma arvan, et see on meile hea väljakutse. Meid ootab pingeline võitlus igal väljakul. Meeskond läheb väljakule ja teeb kõik võimaliku, et võita. Ootame publikut tribüünidele, nende toetus mängupäeval on eriti oluline," sõnas Transi poolkaitsja Jegor Žuravljov.

Pühapäeval on kavas veel kolm kohtumist: Nõmme Kalju - Tartu Tammeka, Paide Linnameeskond - Pärnu Vaprus ning Harju Laagri - Tallinna Kalev.