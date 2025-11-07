EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

Laupäeval peetakse koduse jalgpalli kõrgliiga viimase vooru kohtumised ning selgub, kas Eesti meistriks tuleb taas Levadia või Flora. Kuna mõlemal seisab ees võõrsilmäng, toimub auhinnatseremoonia kas Pärnus või Laagris, mis pakub logistilisi väljakutseid ka korraldajatele.

Jalgpalliliidul on taolise stsenaariumi puhuks kaks karikat. "Ega neil ei olegi [välimuselt] mingit vahet, selles mõttes on nad identsed. Näevad ühesugused välja. Praegu neil siin on see vahe, et lindid, mis on karika ümber pandud, on ühel juhul Levadia rohelisega ja teisel juhul Flora rohelisega," selgitas EJL-i jalgpalli korraldamise osakonna juhataja Mihkel Uiboleht ERR-ile.

Tegelikult kuulub üks kahest karikast juba praegu täielikult enim kordi Eesti meistriks tulnud Florale. Seega oleks vaja juba ka kolmandat karikat.

"Juhendis on selline punkt, et kui võistkond võidab oma viienda või siis kümnenda või siis ka 15. karika - Flora siis kaks aastat tagasi võitis 15. korda Eesti meistritiitli -, siis ta saab selle karika endale päriseks," selgitas Uiboleht.

"See on siis karikas, mille Flora 2023. aasta tiitlivõiduga sai ja see on igal juhul see, mis neile laupäeval üle antakse, kui nemad tulevad meistriks. Teine karikas on see, mis rändab. See antakse laupäeval üle Levadiale, kui Levadia tuleb meistriks ja igal juhul Estonia kontserdisaali laval 21. detsembril jalgpalligalal antakse see rändkarikas üle, ükskõik kas see on siis Flora või Levadia, kes meistriks tuleb," lisas Uiboleht.

Tavaliselt on karika üle andnud jalgpalliliidu president, kuid kuna teda on üks, siis Aivar Pohlak karika üle andmisele jõuda ei pruugi.

"Selleks, et olla kahes kohas valmis, siis Pärnus on juhatuse liige Marek Lemsalu ja Laagris jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei. Aivar positsioneerib ennast kahe koha vahele ehk Märjamaale ja kui nüüd teise poolaja alguseks on asi lahtine, siis Aivar läheb Laagrisse. Võib-olla ta ei anna seda karikat üle, aga mingid valikud tuleb igal juhul teha," tõdes Uiboleht.