Levadia peatreeneriks saab Vjatšeslav Zahovaiko

Viktor Levada ja Vjatšeslav Zahovaiko
Viktor Levada ja Vjatšeslav Zahovaiko Autor/allikas: Tallinna FCI Levadia
Mullu Eesti jalgpallimeistriks tulnud Tallinna FCI Levadia teatas, et meeskonna uueks peatreeneriks saab Vjatšeslav Zahovaiko.

Senise peatreeneri Curro Torrese teenetest loobunud Levadia teatas, et 2026. aastal võtab esindusmeeskonda peatreeneri positsiooni üle klubi U-17 vanuseklassi juhendanud Zahovaiko.

"Mul on siiralt hea meel asuda FCI Levadia esindusmeeskonna peatreeneri kohale. Iga jalgpallisõber teab, et klubi ambitsioonid ja eesmärgid on alati olnud kõrged ning sellega koos tajun suurt vastutust," sõnas Eesti koondist 39 mängus esindanud Zahovaiko.

"Juhtkonna nägemus ja meile seatud eesmärgid viivad meid mugavustsoonist välja, see paneb meid kõiki ühise eesmärgi nimel kõvasti pingutama. Koos klubi ja entusiastlike abilistega tahame jätkata professionaalset tööd, luues nõudliku ja kokkuhoidva õhustiku, kus iga mängija ja abipersonal tunneks ennast väärtusliku ja olulise lülina, mis annab energilise hoo kõigele, mida tegema hakkame," lisas ta.

Zahovaikost sai 2016. aastal Paide Linnameeskonna treener ning ta lahkus klubi juurest 2021. aastal, kuid juhendas 2023. aastal Real de Banjuli meeskonna Gambia meistriks. Mullu liitus ta Levadia U-17 meeskonna treeneritega ja sai tänavu noorte peatreeneriks.

"Kahetuhandendate alguses, kui Slava Zahovaiko tekitas meile vastutusrikastes mängudes palju peavalu, lüües Levadiale väravaid, soovisin ma teda näha oma klubis ründajana — eriti veel nii kõlava perekonnanimega nagu Zahovaiko. See oli sarnane olukorrale, kui Toomas Krõm naasis üheksakümnendate lõpus Eestisse ja tuli Levadia ridadesse. Naljatasin tookord, et Toomas peab Levadiat esindama juba ainuüksi oma perekonnanime pärast," rääkis klubi president Viktor Levada.

"Aasta tagasi liitus Slava FCI Levadia U17 meeskonnaga ja tegi suurepärast tööd. Pärast seda oli mul seda otsust väga lihtne langetada. Me lubasime teineteist toetada ja teha kõik selleks, et klubi areneks ning saavutaks need kõrged eesmärgid, mis sellisele meeskonnale nagu FCI Levadia alati seatud on," lisas klubijuht. "Tere tulemast, Slava — ja jõudu meie ühisel teekonnal edasi!"

Toimetaja: Kristjan Kallaste

